傳將任AIT首位女處長 孫曉雅：對台交往準則跨大步
盛傳可能接任美國在台協會（AIT）台北處長的國務院東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日表示，美國國務卿布林肯（Antony Bliken）日前發布對台交往新準則，相較前一個版本「跨出一大步」，明確鼓勵美國行政部門與台灣交流，移除過度繁瑣的限制。
孫曉雅在談到美台關係時首先重申，美國與台灣數十年來維持非官方關係，符合基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，這項非官方關係經由AIT與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的互動而落實。
這是布林肯發布新的對台交往準則以來，首度有國務院官員在公開場合談及此事。
根據媒體報導，AIT處長酈英傑任期今夏將屆滿，傳出美孫曉雅可能接任下一任處長；若孫接任，將是AIT首任女處長。
孫曉雅16日受華府智庫傳統基金會邀請，談印太地區的美台夥伴關係，她說，台灣與帛琉的旅遊泡泡是全球首見，也是巨大成就，首發團100名乘客事後回到台灣接受病毒檢測，並未感染新冠，希望未來其他國家能複製相關經驗，成為典範。
孫曉雅說，美國致力深化與台灣的關係，也維持與印太島國的正面關係，美台合作經驗豐富，包括台灣在吐瓦魯的農業援助計畫、美台日2015年開始的全球合作暨訓練架構（GCTF），今年美國打算透過GCTF的架構進一步向全球擴大台灣的公衛經驗與科技專業。
孫曉雅說，美台將持續緊密合作，與世界分享台灣的專業與經驗，包括對抗中國大陸的惡意影響力、應對新冠肺炎大流行以及促進包含宗教自由在內的人權。
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