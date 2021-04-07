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美學者：北京避免正面衝突 非武力脅迫施壓台灣人

記者張文馨／華盛頓報導

華府智庫布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩6日表示，美國應優先重建盟友關係，了解個別與中國大陸的關係和挑戰；有關台灣，他說，北京避免直接衝突，選擇非暴力脅迫，給台灣人民心理壓力以達成統一，美國官員預測侵略時間表，也是對台灣人民的壓力，不如協助台灣強化其國際角色。

何瑞恩（Ryan Hass）6日透過視訊參加戰略暨國際研究中心（CSIS）的活動，談對陸政策，也談到台灣議題。

何瑞恩表示，他認為北京有充分理由避免直接衝突，因為這可能直接引發對美衝突，導致難以控制的局面；這也將導致中國大陸資金外流，升高鄰國警惕，並傷害中國大陸在世界的形象。

「因此，北京選擇非暴力脅迫並不令人意外」，何瑞恩說，北京透過此手法對台灣人民施加心理壓力，試圖說服台灣人相信，通往和平、安全和繁榮的唯一道路就是經過北京，北京希望造成「抵抗是徒勞的，台灣最後會投向北京溫暖懷抱」。

不過，何瑞恩也說，他擔憂美國官員在公開或私下宣傳台灣面臨的侵略威脅，有點像在幫北京施壓台灣，增加台灣人民心理壓力，並讓台灣人民感覺自己什麼都做不了。

針對中共計畫以武力侵略台灣，美國前後任官員上月分別提到預測的時間點，前總統川普的白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）認為，明年北京冬奧和中共第20次全國黨代表大會落幕後，台灣可能陷入軍事衝突的最大風險；美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）認為，台灣是中共野心企圖之一，6年內恐面臨顯著威脅。

對於中共併吞台灣的可能時間表，即將接任印太司令的被提名人阿基里諾（John Aquilino）表示，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」

何瑞恩表示，美國需要強有力的防禦與嚇阻，並認真看待威脅，安全是支持台灣的要素之一；此外，他建議美國政府可以更關注協助台灣在世界舞台上更有自信，協助台灣推廣貿易多元化，並協助台灣維持其科技研發領域的優勢。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）說，共軍侵台其核心要素除了北京有無軍事實力動武，也要考慮當下中共領導人習近平政府的國內政治盤算，後者是比較缺乏分析的領域。

何瑞恩說，美中不再是單打獨鬥，美國需要優先考慮降低區域風險，並建立盟友關係；美國應考慮厚植實力而非牽制中國大陸。

何瑞恩表示，每個盟友與中國大陸的關係和面臨的挑戰都不同，美國應設身處地，這是過去沒做到的，也是目前取得進展的唯一途徑，例如在與日本、印度和澳大利亞的四方安全對話（Quad），協調亞洲疫苗配送的倡議，就是很好的例子。

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