我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

美日下月領袖峰會 關切台海穩定

台灣新聞組╱綜合31日電
日本經濟新聞報導，日本首相菅義偉(左)下月訪問華府，與美國總統拜登舉行峰會時，兩國計畫申明台灣海峽穩定的重要性。(美聯社)
日本經濟新聞報導，日本首相菅義偉(左)下月訪問華府，與美國總統拜登舉行峰會時，兩國計畫申明台灣海峽穩定的重要性。(美聯社)

日本首相菅義偉預定下月8日啟程訪問華府與美國總統拜登舉行峰會，《日經亞洲評論》30日報導，日美計畫在峰會上確認台灣海峽穩定的重要性，雙方正在討論於會後聲明中納入關於台灣的段落，雙方也有意對北京新實施的「海警法」共同採取反對立場；報導指出，這是日、美兩國領袖罕見的公開共同發布有關台海的聲明，也是1969年後，52年來首見兩國領袖聯袂拉高關注台海的重要性。

日經亞洲指出，日美領袖鮮少透過這類關於台灣的聲明，公開表達憂心，上一次兩國領袖公開談及台灣安全，要回溯到1969年，時任日本首相佐藤榮作與美國總統尼克森在聲明中提及，台灣安全對日本安全極為重要。

最新憂慮反映日美對於東亞權力平衡的變動，心生急迫感。美國國防部長奧斯丁日前拜訪日本防衛省時，日本防衛大臣岸信夫就指出，現在中國大陸國防支出已增長至台灣的16倍。兩人隨後與美國國務卿布林肯、日本外相茂木敏充舉行二加二會談。據會後聯合聲明，他們「強調台灣海峽和平穩定的重要性」。

另外，兩國領導人還將確認《日美安全條約》第五條適用於釣魚台列嶼，以及共同發表致力於實現自由開放的印太地區的承諾。

台灣 日本 美國

上一則

黑白集 / 美國大使來了 「愛的代價」是多少

下一則

美台交往 美推進不冒進 北京言軟行硬

延伸閱讀

日本印尼2加2會談 同意加強安保合作牽制中國

日本印尼2加2會談 同意加強安保合作牽制中國
美日領袖4月峰會 日媒：聯合聲明將提台海重要性

美日領袖4月峰會 日媒：聯合聲明將提台海重要性
賞櫻播毒？日本恐爆發第4波疫情

賞櫻播毒？日本恐爆發第4波疫情
日本富士按摩椅母親節酬賓 最高2.5折

日本富士按摩椅母親節酬賓 最高2.5折

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？