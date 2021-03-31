美日下月領袖峰會 關切台海穩定

日本經濟新聞報導，日本首相菅義偉(左)下月訪問華府，與美國總統拜登舉行峰會時，兩國計畫申明台灣海峽穩定的重要性。(美聯社)

日本 首相菅義偉預定下月8日啟程訪問華府與美國 總統拜登舉行峰會，《日經亞洲評論》30日報導，日美計畫在峰會上確認台灣 海峽穩定的重要性，雙方正在討論於會後聲明中納入關於台灣的段落，雙方也有意對北京新實施的「海警法」共同採取反對立場；報導指出，這是日、美兩國領袖罕見的公開共同發布有關台海的聲明，也是1969年後，52年來首見兩國領袖聯袂拉高關注台海的重要性。

日經亞洲指出，日美領袖鮮少透過這類關於台灣的聲明，公開表達憂心，上一次兩國領袖公開談及台灣安全，要回溯到1969年，時任日本首相佐藤榮作與美國總統尼克森在聲明中提及，台灣安全對日本安全極為重要。

最新憂慮反映日美對於東亞權力平衡的變動，心生急迫感。美國國防部長奧斯丁日前拜訪日本防衛省時，日本防衛大臣岸信夫就指出，現在中國大陸國防支出已增長至台灣的16倍。兩人隨後與美國國務卿布林肯、日本外相茂木敏充舉行二加二會談。據會後聯合聲明，他們「強調台灣海峽和平穩定的重要性」。

另外，兩國領導人還將確認《日美安全條約》第五條適用於釣魚台列嶼，以及共同發表致力於實現自由開放的印太地區的承諾。