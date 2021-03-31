馬英九出境管制520解禁 登陸免核准 返台須申報

前總統馬英九（前排左）及前副總統吳敦義（右）的出境管制自今年五二○解禁。（本報資料照片）

總統府昨天表示，前總統馬英九 及前副總統吳敦義 的出境管制期限至今年5月19日，之後若欲前往中國 大陸，必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。

馬英九過去因卸任總統身分受到管制，他曾申請於2016年6月15日赴香港出席「亞洲出版業協會」舉辦的卓越新聞獎頒獎典禮，但遭總統府核定為「不予同意」。國家機密保護法在2019年修正通過後，當時總統府隨即發函給馬、吳等卸任涉密人員，延長出境管制期限兩年。

這項出境限制自今年五二○解禁後，馬、吳若要赴陸，不必再經由總統府行前核准，但返台後仍須申報。

對於有媒體以「開綠燈」報導此事，總統府發言人張惇涵昨天表示，總統府必須依法行政，沒有所謂「開綠燈」問題。

出境解禁後，是否有赴陸規畫？馬英九辦公室昨表示「沒有評論」；吳敦義辦公室沒有回應。

立法院2019年三讀修正「國家機密保護法」部分條文，規定涉及國家機密人員境管三年，可延長一次，總計最多不超過六年，當時總統府在修法後發函馬英九及吳敦義，延長其出境管制兩年。

國民黨人士分析，馬英九不太可能在今年赴陸，如果真的在五二○後赴陸，就是跳入民進黨陷阱，正中下懷；且目前的大環境和陳水扁執政時期的「連胡會」不一樣，當時沒有反中、香港、新疆事件，在民進黨幾波操作下來，台灣民眾對中國大陸厭惡感增加，加上現在藍營基本盤萎縮，黨內可能也有阻力。

此外，馬英九被控賤賣黨產「三中案」，檢方2019年7月將馬依違反證交法等罪起訴，偵查期間，未對馬施以境管；台北地院審理近兩年，也未對馬限制出境。至於未來是否有可能境管，合議庭將視具體狀況決定。