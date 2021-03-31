我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

馬英九出境管制520解禁 登陸免核准 返台須申報

台灣新聞組／台北31日電
前總統馬英九（前排左）及前副總統吳敦義（右）的出境管制自今年五二○解禁。（本報資料照片）
前總統馬英九（前排左）及前副總統吳敦義（右）的出境管制自今年五二○解禁。（本報資料照片）

總統府昨天表示，前總統馬英九及前副總統吳敦義的出境管制期限至今年5月19日，之後若欲前往中國大陸，必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。

馬英九過去因卸任總統身分受到管制，他曾申請於2016年6月15日赴香港出席「亞洲出版業協會」舉辦的卓越新聞獎頒獎典禮，但遭總統府核定為「不予同意」。國家機密保護法在2019年修正通過後，當時總統府隨即發函給馬、吳等卸任涉密人員，延長出境管制期限兩年。

這項出境限制自今年五二○解禁後，馬、吳若要赴陸，不必再經由總統府行前核准，但返台後仍須申報。

對於有媒體以「開綠燈」報導此事，總統府發言人張惇涵昨天表示，總統府必須依法行政，沒有所謂「開綠燈」問題。

出境解禁後，是否有赴陸規畫？馬英九辦公室昨表示「沒有評論」；吳敦義辦公室沒有回應。

立法院2019年三讀修正「國家機密保護法」部分條文，規定涉及國家機密人員境管三年，可延長一次，總計最多不超過六年，當時總統府在修法後發函馬英九及吳敦義，延長其出境管制兩年。

國民黨人士分析，馬英九不太可能在今年赴陸，如果真的在五二○後赴陸，就是跳入民進黨陷阱，正中下懷；且目前的大環境和陳水扁執政時期的「連胡會」不一樣，當時沒有反中、香港、新疆事件，在民進黨幾波操作下來，台灣民眾對中國大陸厭惡感增加，加上現在藍營基本盤萎縮，黨內可能也有阻力。

此外，馬英九被控賤賣黨產「三中案」，檢方2019年7月將馬依違反證交法等罪起訴，偵查期間，未對馬施以境管；台北地院審理近兩年，也未對馬限制出境。至於未來是否有可能境管，合議庭將視具體狀況決定。

馬英九 吳敦義 中國

上一則

賠本價仍賣不完 6業者恐賠千萬 …台帛旅遊泡泡變泡沫

下一則

新準則 美鼓勵外交官晤台官員 北京籲美謹言慎行

延伸閱讀

520後馬吳赴中國免核准 返台須申報

520後馬吳赴中國免核准 返台須申報
馬英九認同九二共識Plus 江啟臣：不排斥國共論壇

馬英九認同九二共識Plus 江啟臣：不排斥國共論壇
翁啟惠彈劾案翻案 馬英九：嚴重傷害監院公信力

翁啟惠彈劾案翻案 馬英九：嚴重傷害監院公信力
馬英九眼瞼手術致乾眼? 馬辦：報導錯誤百出

馬英九眼瞼手術致乾眼? 馬辦：報導錯誤百出

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？