台帛旅遊泡泡 暗藏美國關鍵角色

帛琉總統惠恕仁訪台。(中央社)

帛琉總統惠恕仁率團訪台，美國 駐帛琉大使倪約翰也隨行，令外界眼睛一亮。尤其倪約翰是台美斷交43年來，罕見訪台的美國大使，再加上他曾經公開支持「台北法案」，友台立場明顯，無論象徵上的進展或實質意義，都被視為台美關係再深化。

惠恕仁訪台期間多次公開指出，這次旅行能夠成真，有賴台灣 、帛琉及美國三方共同努力。媒體昨天詢問，帛琉與台美有無三方合作規畫？惠恕仁說，美國駐帛琉大使一同訪台，展現各方為了啟動旅遊泡泡做的很多努力。他還笑說自從當選後，美國一直打電話提醒他疫苗 什麼時候到，到的時候要記得接種。

黨政人士認為，倪約翰隨著帛琉總統訪台，證明了台美不只是雙邊關係而已，也涉及到第三國；正也因為擴散到第三國，因此未來台美合作可能藉由多邊關係進一步突破，或許形式會更多元。

外交部前部長程建人說，美國大使同行「非常特別」，他印象中過去美國有大使級的人訪台，但大使隨著友邦元首一同訪台是前所未有的，大使來之前必定要請示美國政府。「顯然美國政府對於跟台方的交往是放鬆的」，程建人說，不過放鬆到什麼程度很難說，未來觀察點包括中美關係發展。