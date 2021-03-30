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小三通重啟？ 陳時中：樂觀其成 陸委會：評估中

台灣新聞組／台北30日電
陳時中表示，只要符合檢疫條件，陸委會覺得可行，對重啟小三通一事，他個人樂觀其成！（記者蘇健忠／攝影）
陳時中表示，只要符合檢疫條件，陸委會覺得可行，對重啟小三通一事，他個人樂觀其成！（記者蘇健忠／攝影）

受到新冠肺炎疫情影響，金廈小三通已停擺一年多了，重創金門地區觀光民生經濟，不少地區業者都殷切期盼小三通能在防疫無虞下儘早開放。金門籍立委陳玉珍29日在衛環委員會以小三通何時重啟？質詢衛福部長陳時中，陳時中表示，只要符合檢疫條件，陸委會覺得可行，對重啟小三通一事，他個人樂觀其成！

陸委會則指出，小三通復航涉及疫情變化及兩岸互動等考量，目前會同相關機關研議評估中。

金門以觀光立縣，一向依賴小三通旅客帶來的觀光旅遊收益，自停航以來，觀光業者都受到了嚴重的衝擊衰退，地方民眾生計受到重大影響。

陳玉珍表示，對於地區業者而言，即使中央給予部分補助，但仍殷切期盼小三通能在防疫無虞下儘早開放；陳玉珍在衛環委員會，以小三通何時重啟？質詢衛福部長陳時中，對此，陳時中表示「樂觀其成」；同時，陳時中也承諾，「若需要幫助，我們也可以來協助」。

陳玉珍指出，希望在陳部長「樂觀其成」的態度下，金門小三通能早日在防疫無虞下恢復通航，以活絡地方經濟發展。

立委陳玉珍表示，期盼小三通能在防疫無虞下儘早開放。(本報資料照片)
立委陳玉珍表示，期盼小三通能在防疫無虞下儘早開放。(本報資料照片)

陳玉珍提到，過去一年來在新冠肺炎疫情期間，她積極爭取各項紓困方案，協調中央各部會持續給予補助，甚至若邊境關閉持續到今年下半年，她也疾呼中央必須要將因小三通關閉影響之商家業者，繼續納入紓困4.0之中。

陸委會以書面形式應詢表示，「小三通」復航一事因涉及整體疫情變化、金馬地方民意、防疫能量及兩岸互動等考量，陸委會目前會同中央流行疫情指揮中心、交通部等相關機關共同研擬、評估中，會在確保台灣防疫無虞後，推動雙邊正常有序的往來與交流。

陸委會也說明，「小三通」是兩岸往來中的一個重要關口，政府在2020年2月10日暫停小三通，是基於金門當地防疫考量、台灣防疫規劃及尊重地方民意所為的決定。

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