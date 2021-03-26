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新疆棉風波延燒台藝人 彭于晏、張鈞甯等也切割代言品牌

記者曾智緯／台北26日電
新疆棉風波持續延燒，以中國市場為主的張鈞甯（左）、許光漢（中）以及彭于晏（右），都迅速與代言品牌做切割。（圖：adidas、PUMA提供）
新疆棉風波持續延燒，以中國市場為主的張鈞甯（左）、許光漢（中）以及彭于晏（右），都迅速與代言品牌做切割。（圖：adidas、PUMA提供）

新疆棉風波持續延燒，猶如Dolce & Gabbana事件翻版，除了H&M代言人終止合作關係之外，包括了彭于晏、楊冪和許光漢等藝人，也在昨天由經紀公司（工作室）發出聲明，分別與adidas、adidas Originals、UNIQLO和Nike、PUMA等品牌切割，並在微博上同步表示「我支持新疆棉」的言論。

中國共青團前天在微博上曝光H&M拒用新疆生產的棉花，引起大陸網友發聲抵制，要求品牌退出中國市場的言論不絕於耳。而昨日，具有官媒背景的「環球時報」則接棒點名，同為非營利組織「良好棉花發展協會」（Better Cotton Iniciative，簡稱BCI）的國際品牌，包括了UNIQLO、GAP、Nike和PUMA。因此，中國男星王一博率先於昨天一早新聞發表的同時，也宣布和代言的Nike結束合作關係，此舉受到中國網友的推舉，紛紛向被提到品牌的代言人施加輿論壓力，於是在微博熱搜上，掀起了一波切割潮。

包括了UNIQLO的井柏然、倪妮；adidas Originals的楊冪、易烊千璽、王嘉爾、Angelababy；Converse的張藝興以及PUMA的許光漢，adidas的彭于晏、張鈞甯等近十餘位，中港台三地的藝人，都透過經紀公司（工作室）火速切割原先代言的品牌。同時各個藝人也在各自官方微博上輸誠，宣示「我支持新疆棉」，影響層面之廣，可說是前所未見。

中國 新疆 微博

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