兩岸開放下一步 評估恢復短期商務

陸委會新任主委邱太三表示，希望在後疫情時代恢復兩岸的交流。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三日前親自主持陸委會例行記者會，宣布恢復大陸商務人士「商務履約」、「跨國企業內部調動」兩種來台申請案。政府兩岸事務官員透露，接下來將持續檢討各類型交流項目，包括「商務交流」的其他項目，以及各項「專業交流」。恢復大陸人民來台觀光 ，會是最後階段才開放。

邱太三選擇在拜登政府上台後首度「美中對話」的前夕做出此一宣布，被認為有其政治目的。不過，兩岸官員說，這純屬巧合。陸委會安排邱在對岸的「全國兩會 」結束後的第一次例行記者會上亮相，時間剛好就落在阿拉斯加的「美中對話」登場前，並無太深的政治思考。

對於台方後續可能恢復或重新開放的交流項目，兩岸官員表示，邱太三提到的評估恢復陸方人道探親等人員往來，其實已經開放了，也就是包括大陸人士為了探親、探病及奔喪，之前必須各部會提報到疫情 指揮中心進行專案審查，再做准許與否的決定，現在只要將相關部會彙整名單報到疫情指揮中心即可同意入境，但仍要隔離檢疫14天。

他表示，下一步可能再評估開放「商務交流」另外三項許可項目，即「演講」、「商務研習」、「短期商務活動交流」，其中最重要的是「短期商務活動交流」，因為它是商務交流的最大類，以疫情開始前的2019年為例，該年全年商務交流共10萬9000餘人，但光是「短期商務活動交流」就超過9萬人，占比高達八成。

不過，官員表示，「短期商務活動交流」可能放在第二階段考慮，第二階段可以考慮開放的，還包括「專業交流」，會在宗教、教育講學、科技研究、藝文傳習、體育培訓、研修、及短期交流等專業交流項目中，找出適合開放的類別，譬如可以評估體育是否開放等，若干項目則放在第三階段。

他說，無論如何，恢復大陸人士來台觀光一定是到了疫情完全可控的階段才可能開放。至於是否可能小規模開放一些「泡泡」，則還要嚴肅評估。