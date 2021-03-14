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央視熱評：前有鳳梨後有香蕉 台水果被拒絕非「個案」

記者羅印冲／綜合14日電
大陸官媒央視熱評稱，前有鳳梨後有香蕉，台灣水果被拒絕非「個案」。（取材自央視網）
大陸官媒央視熱評稱，前有鳳梨後有香蕉，台灣水果被拒絕非「個案」。（取材自央視網）

據大陸官媒央視新聞客戶端發布熱評稱，凡是遇到與大陸有關的事就政治掛帥，就往「反中」上扯，就要藉機挑起兩岸民間對立，幾乎已是民進黨當局的慣性思維。雖然經常被打臉，但民進黨當局為了「台獨事業」仍然樂此不疲，至於如此操作對台灣民生經濟是好是壞，可從來不在他們的考慮範圍內。

熱評指出，前一陣大陸暫停台灣鳳梨（大陸稱菠蘿）輸入，明明只是正常的、科學合理的生物安全防範舉措，但民進黨當局偏要說成政治打壓，還有民進黨籍民意代表大談陰謀論，說什麼「大陸有菠蘿，是因為台灣頂級的菠蘿種植技術被洩露給了大陸」，真是無知又可笑。

文章稱，在民進黨當局官員的賣力「造勢」下，台灣演出了一系列花式「鳳梨鬧劇」：每天吃18公斤、台軍三餐鳳梨全席、鳳梨震撼力強過導彈軍演……但尷尬的是，這邊台當局領導人剛剛在社交平台宣稱「台灣水果要前進日本、在東京奧運登場了」「受到國際高水平的肯定」，那邊日本就有批來自台灣的香蕉被查出農藥殘留超標6倍多，迅速被全部下架、銷毀。

熱評引述有台灣網友直言：「所以人家不要有他的道理，遇到日本就不敢嘴（炮）了吧？」還有網友提及最近台灣連日乾旱缺水：「都缺水了，還要怎麼種農作物，真是不知民間疾苦。」

文章稱，一句「人家不要有他的道理」，點出了台灣水果被拒的真正原因。2020年以來，大陸海關多次從來自台灣地區的鳳梨中檢出檢疫性有害生物，為防範植物疫情風險才做出暫停台灣地區鳳梨輸入大陸的決定。民進黨當局惡意解讀技術性問題，藉機攻擊抹黑大陸，其口中所謂「期待兩岸春暖花開」是否出於真心，可見一斑。

文章說，台灣水果接連被拒，絕非只是偶然現象。不重視水果質量的把關，不幫助台灣農民解決實際困難，台灣農委會口中的僅為個案，就永遠只能是民進黨當局自我安慰的騙術罷了。

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