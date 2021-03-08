學者張五岳：中共對台堅持一中反獨、一中促融、一中促統

淡江大學教授張五岳，大陸基本立場仍是八個字，「一中原則」「九二共識」，堅持一中反獨、一中促融、一中促統三原則。（記者賴錦宏／攝影）

淡江大學教授張五岳8日上午指出，從大陸全國政協主席汪洋、總理李克強和外長王毅在大陸全國兩會的講話看來，中共 對台將堅持一中反獨、一中促融、一中促統三原則。

張五岳表示，中共的立場和原則可用八個字形容，即「一中原則」「九二共識」。今年三月一日起，大陸禁止鳳梨進口。這與美國新政府上台後美台關係穩定，蔡總統人事變化，許多人認為兩岸將要春暖花開。禁止鳳梨有兩層意義，一是在兩岸沒有政治互信，是不可能有春暖花開的，這是其政治意涵，大陸不希望外界過度發揮；其次，是突顯兩岸政策操之在大陸，可滿足對內民族主義需求，大陸牢牢控制兩岸政策主動權。

張五岳表示，中共並未用ECFA 打擊台灣 ，只用「介殻蟲」，台灣不用擔心其他水果或其他方面更大的打擊。大陸基本立場仍是八個字，「一中原則」「九二共識」。王毅的講話顯示，中共仍然堅持和平統一，以及中共必然要統一的底限，北京 沒有任何妥協。這是中共明確的底限，堅定的反獨，警惕台獨。未來北京的積極做法，是融合發展，嚴格打造兩岸共同市場，積極推動台商上市，兩岸社會與經融合發展。

他表示，原來中共對港澳台是一體的，現在顯然是先港後台，急港緩台。沒有制定反台獨清單，也沒有推出反獨促統法律，並沒有提出統一法；反而再度對香港選制做出決定，北京在香港是強化一國，對台則是防範分裂，是有輕重緩急。

張五岳表示，習去年至今沒有對台發表過單獨的重要對台講話；人民日報只在去年十月，以安平為署名，只用一篇正式評論；去年二月六日，國台辦譴責台灣加入世衛「以疫謀獨」。由此可看，北京對台用詞，比較緩和立場。

他表示，北京必然堅持三手：即一中反獨、機艦繞台繼續成為常態，若美台關係有進展，大陸一定照表操課繼續繞台；一中促融，這是對台重中之重；一中的促談促統，中共深知這不能長期不提。

他認為，大陸未來將利用大陸的台灣民眾，和台灣對大陸較友善的黨派，推動促談促統。台灣則應明確彼此底限，雙方在沒有政治共識下，加強民間交流，不要讓民意對撞。能開展各式各樣的交流，促進了解，化解敵意。

張五岳表示，今年大陸全國兩會期間中國大陸媒體、學者與兩會代表在學習討論李克強報告的涉台內容，普遍認為其文字簡練，但內涵豐富，彰顯了三個不變：第一，推動兩岸關係和平發展的大政方針不變，包括目標、方向、原則、底線不變。第二，以我為主、不斷完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策的方向不變，繼續為在大陸工作、創業、學習、生活的台灣同胞營造更加友善、平等、便利的環境。第三，促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的方向不變。這三個不變，反映了當前中共對台政策的穩定性、延續性和可預測性。

張五岳表示，可以清楚看出現階段的中共對台政策主要有三大戰線主軸。其一是「一中反獨」， 一中反獨主要透過外交打壓與軍機、艦常態性擾台施壓。由於兩岸仍欠缺政治互信，加上北京加大慶祝建黨百年的中國夢，台灣今年則將啟動修憲工程。因此，雙方需要明確各自底線避免誤判、防範意外與做好危機管控。其二是「一中促融」，在美中貿易戰與科技戰持續下，今年中共全國人大將審議通過十四五規劃，在疫情逐步控制下，北京將會加大推 動「融合發展」與對台商與台灣民眾進行統戰。其三為「一中促統」，今年中共人大並未通過反獨與促統的法律與決定，但開啟中國大陸內部，乃至兩岸民間與各界促談促統共同探索習近平在2019年1月2日所提「兩制台灣方案」的大門，近期來在中國大陸聲浪有日益升高趨勢。

張五岳表示，大陸面對港澳台政策，將「先港後台」、「急港緩台」。從 2020年中共通過港版國安法，到今年兩會全國人大也將通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」，並交由全國人大常委會訂定新的選制(包含基本法特首選舉辦法與香港立法會的產生辦法和表決程序)。凸顯出中共在對港政策正採取一步到位，全面清除戰場，貫徹底線思維。雖然因為統治權與管轄權，促使中共對台政策與對港新政策迭有差異，但秉持「單邊立法」、「單邊作為」與「底線思維」三大策略手段恐將是一致。凡此也值得我方未雨綢繆審慎因應。