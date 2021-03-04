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中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

兩岸防檢疫交流 5年前就已斷鏈

台灣新聞組／台北4日電
鳳梨事件顯示兩岸交流已斷鏈許久。(本報資料照片)
鳳梨事件顯示兩岸交流已斷鏈許久。(本報資料照片)

中國大陸對台下鳳梨禁令，台方回函說明，希望能面對面視訊、溝通，至今仍遭對岸「已讀不回」。農委會雖說兩岸防檢疫管道順暢，但曾任防檢疫官員透露，兩岸防檢疫溝通交流卡關，早在2016年時就已發生，五年前就不開會了，甚至連電話都不太接。

2016年時任農委會防檢局長黃㯖昌當時以「斷鏈」形容兩岸農產品檢疫檢驗關係。他表示，外界建議鳳梨事件要和中國大陸好好談，問題是「對方就是不和我們談啊」，他任職時透過窗口聯繫，對方通常已讀不回，甚至不接電話，也經常在檢疫證明書上刁難，防不勝防。

當時台方與大陸國家質量監督檢驗檢疫總局的窗口，就是現任農委會國際處副處長林志鴻，他也說，兩岸從五年前就不開會了，過去雙方可直接打手機溝通，但後來對方趨於冷淡，電話也不太接，最後這幾年也就沒有繼續溝通。

農委會主委陳吉仲昨表示，將有逾5000公噸台灣鳳梨外銷到日本，創歷年新高，企業訂購、外銷及加工量也已超過四萬1000公噸，等同於去年外銷到中國的數量，讓鳳梨產地價格維持水準。

鳳梨事件是否為兩岸對話時機？陳吉仲說，上周中國海關總署來信通知，3月起暫停台灣鳳梨輸入，第一時間就請防檢局回信，對岸回信是基於國內法律及對農業生態的影響做這樣的決定；防檢局再回覆，這樣的做法是違反相關國際貿易規定。

陳吉仲說，雙方如果願意坐下來談，用視訊或可解決問題的方法，台方都不會排斥，還在等對岸回應。

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