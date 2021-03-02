鳳梨爭議WTO提告? 蘇貞昌：還是希望對方一本過去往來

中國大陸以海關截獲檢疫性有害生物為由，3月起暫停台灣鳳梨輸入大陸。國民黨立委費鴻泰2日在立院詢問，民進黨是否將到世界貿易組織（WTO）提告？行政院長蘇貞昌回應，相關程序都會走，但最好還是希望對方一本過去往來。(記者周志豪／攝影)

中國 大陸以海關截獲檢疫性有害生物為由，3月起暫停台灣 鳳梨輸入大陸。國民黨立委費鴻泰今在立院詢問，民進黨是否將到世界貿易組織（WTO ）提告？行政院長蘇貞昌回應，相關程序都會走，但最好還是希望對方一本過去往來。

農委會主委陳吉仲則說，第一時間也把科學證據提出來，也按照國際貿易範例跟對岸說明；按照程序，兩國要先談，談不攏才會考慮去WTO。

費鴻泰與民眾黨立委賴香伶詢問是否覺得政治操作？蘇貞昌說，同個時間點其他世界各國沒有這個狀況，怎麼只有中國有這個狀況？若之後還有水果遭禁，蘇表示，若中國這樣一個接一個就很政治，可見不要所有雞蛋放同一個籃子是對的。

陸委會主委邱太三則說，國台辦表示這次事件是一個生物安全防範措施，但他們這樣的做法是不合理的國際貿易檢疫，也是突襲式。

蘇貞昌指出，這次鳳梨事件非常突兀，中國突然一張信函通知我們相關單位，還馬上全面停，與一般貿易原則不同；通常若真有檢疫出什麼，那依照不同情況，像這次所謂甲殼蟲，過去就用煙燻方法處理就可以進口，不會影響全部。

蘇貞昌說，所以台灣一開始接到對岸通知時，企圖就一如既往，大家雙方依照檢疫作為大家來連繫，何況過去這段時間以來，台灣水果銷中國或其他幾個國家也好，都是沒有問題，包括最嚴格的日本都沒有問題，中共這樣很突兀。

蘇貞昌認為，中國應該讓商譽累積，不要很政治，如果是介殼蟲，煙燻就可以處理，彼此善意要累積。

陳吉仲還原，上週四傍晚才被來信告知將暫停台灣鳳梨輸入，立刻回函說明，但隔天中國大陸海關總局又再次來函表示，基於該國內的法律規定與相關理由堅持，我方仍強調這樣的做法與國際貿易規範有很大不同。

蘇貞昌表示，在第一時間接到對方檢疫單位來函，認為如果是檢疫問題，大家應該好好依據國際規範彼此互動，也透過平台一直去談，可是事後看來中國大陸做法既違背國際規範，又是突襲式的，讓人覺得很遺憾的，這樣的做法是不好的。