觀察站／鳳梨陰謀？別讓惡意斬斷溝通

大陸暫停進口台灣鳳梨，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右)等人2月28日到高雄大樹區視察鳳梨產區，強調一定會相挺農民不會讓大家血本無歸。(記者劉學聖／攝影)

兩岸還沒等到邱太三期許的春暖花開，陸方一紙禁令阻絕台灣 鳳梨的進口。消息傳到台灣，掀起綠營一陣撻伐，痛斥北京 挾市場欺壓台農。被視為向對岸釋出善意的邱太三上任蜜月期，不到48小時即告終。但實情是，兩岸農產檢疫合作機制仍在運作，政府應多加善用，積極協調，兩岸關係已夠脆弱，莫再讓惡意沖垮最後溝通橋梁。

大陸暫停進口台灣鳳梨，一時間陰謀論四起，有說是送給邱太三的上任禮物，打臉春暖花開說；還有人說台灣鳳梨產地都是綠營傳統票倉，劍指民進黨支持者。網路上的側翼和網軍更像是被打了雞血，有人跳出來喊「不賣晶片給中國 」，以此反制北京。

回到事件本身，兩岸在馬政府時代簽署「農產品檢驗合作協議」後，已建立重大檢疫突發事件協處機制，相互通報，此次陸方就是透過此平台向台方通報暫停鳳梨進口。

此事本身即意義重大，一是證明該協議如同兩岸共同打擊犯罪和醫藥衛生合作協議等諸多協議，仍然持續且有效運作，顯示雙方的溝通管道並非完全斷絕。在此情況下，雙方業務主管部門應依協議機制溝通，積極協調解決問題，而非跟著網路風向進行政治操作，擴大反中社會氛圍。

北京想透過鳳梨禁令達成什麼目的，其隱藏的深層次想法，無從得知，但藉由北京仍透過「農產品檢驗合作協議」機制向台方通報的舉動，台灣執政部門可以此為契機，推動兩岸既有機制的溝通與聯繫，從實際行動中為兩岸融冰。

對蔡政府來說，兩岸各項協議持續運作，無疑是馬政府留下珍貴的兩岸遺產。兩岸經過這五年來尖銳對立，政治對話空白，海基海協「已讀不回」，但至少在政府部門還能依據這些協議進行必要的溝通協調，政客和側翼操弄民粹應適可而止，別讓惡意螺旋沖垮了兩岸最後的溝通橋梁。