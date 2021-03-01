海巡署東沙、太平島演訓 陸同時南海軍演

南沙太平島將舉行例行性環島火砲射擊操演。（圖：海巡署提供）

近來中國 大陸軍機頻繁侵擾台防空識別區，越南 漁政船也不斷侵擾台方南沙太平島海域，對台方太平島防務有嚴重威脅，行政院海洋委員會海巡署日前公告，東沙島、南沙太平島將分別在3月1日、23日實施火砲實彈射擊演訓。

無獨有偶，大陸近期也在南海密集進行實彈射擊演練，大陸廣東海事局早前曾發布航行警告，稱南海雷州半島西部海域將有軍事訓練，演習時間自3月1日至月31日，長達一個月。

中國時報報導，海巡署考量，近年南海區域爭議不斷，以及台海局勢升溫，更有越南漁政船頻頻侵擾，因此這次火砲對海實彈射擊訓練主要是模擬解放軍、越南船侵擾事件，東沙島演訓時間是3月1日上午8時至晚間9時，射擊範圍由東沙島向外海延伸8海里，最大彈道高度為1萬2000呎；南沙太平島演訓時間為3月23日上午8時至晚間8時，範圍由島中心向外海延伸5海里，最大彈道高度為1萬2000呎；但若天候不佳，則改為在3月30日上午8時至晚間8時實施。

海巡署表示，東沙島、太平島的對海實彈射擊，是例行性的火砲訓練，每季一次，由海巡署東南沙分署實施設計訓練，軍方並未參與演訓。

南海敏感？海委會自刪武力反擊條款

另據本報系聯合報報導，海巡署因應東沙島、南沙太平島駐軍可能遭受軍事攻擊，去年預告「海岸巡防機關器械使用條例修正草案」，擬賦予海巡官警得單獨使用包括火箭彈等火砲的權力，這項修正草案原訂有東、南沙駐軍遭受「對我敵對行動涉及準軍事性質之武力危害或攻擊」時的因應條款，但除涉及南海軍事化意涵，也涉總統職權，海洋委員會近期自行撤案刪除相關條文。

海巡署昨表示，有關海岸巡防機關器械使用條例修法，是因應海巡署組織調整及「海岸巡防法」修正，配合修正相關法令用語，目前尚處內部研議討論階段，有關「軍事性質的武力危害或攻擊等用詞」，海委會於第二次公告期滿，經再次評估研議，已刪除該條文。