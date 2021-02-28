台灣鳳梨熟了 棄單卻已上百貨櫃…果農欲哭無淚

大陸海關總署決定自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入大陸，台南關廟鳳梨農民擔心價格恐會面臨崩盤，損失可能難以估計。（記者劉學聖／攝影）

中國 大陸突宣布3月暫停進口台灣 鳳梨，在高屏地區坐擁逾50甲鳳梨田的「鳳梨伯」林益苦嘆，前晚相繼來電取消訂單，至少棄單上百貨櫃，他整夜難眠、欲哭無淚。有農民說，希望政府想辦法解決鳳梨過剩，否則只好集體到總統府抗議。台東農民則憂心下一個會是釋迦。

本報系聯合報報導，台南關廟是出口鳳梨到大陸的主力產區，近年每年都出口1萬公噸金鑽鳳梨到大陸，原正準備下個月裝櫃到大陸，臨時喊停農民損失慘重。盤商呼籲政府誠心面對問題，補助、鼓勵大家吃都只能應付一時，「鳳梨盛產期長達四個月，難道這四個月都要大家只吃鳳梨嗎？」政府要拿出能夠徹底解決的具體方案，若接下來換芒果不能出口到大陸又該怎麼辦？

關廟主要盤商吳吉雄說，日本 、新加坡都有進口台灣鳳梨，但是數量不到出口總數一成，主要市場就在大陸，政府應就事論事，站在農民的立場想辦法與大陸接洽、解決問題，而不是在那邊叫陣；他指出，台灣農場運銷大陸出狀況，是「政府高層必須面對的政治問題」。

林益感嘆，近幾年他挺過鳳梨滯銷風暴，即使去年新冠肺炎肆虐，也無礙外銷，如今碰上陸方禁止台灣鳳梨進口，恐怕虧本逾千萬。他表示，外銷若銷不出，全數轉為內銷，內銷市場吃不了，就只能丟棄。

據中國時報報導，屏東縣年產鳳梨12到14萬噸，其中四分之一外銷，九成銷陸，屏縣府昨突發出「封櫃外銷日本」採訪通知，縣長潘孟安說，屏東鳳梨去年銷日300多噸，今年倍增到600多噸。但農民酸說，銷陸萬噸，銷日僅百噸，就算倍增也僅占外銷量九牛一毛，實在沒太大幫助，只剩宣示意義。

高雄陳姓農民也說，眼看要收成，結果銷陸通道阻斷，投資金額從幾十萬到幾百萬，統統化為烏有，希望政府想辦法幫農民解決生計及屆時鳳梨過剩，否則只好集體到總統府抗議。

也曾被抓「蟲」 釋迦農憂成下一個

嘉義縣大林鎮億鑫合作社理事主席簡源松直言，台灣鳳梨產量早已供過於求，別的國家都求大陸買他們的農產品，只有台灣政府看不清現實，過去農民看天吃飯，「現在農民不僅看天，還要看政府臉色吃飯。」

此外，聯合報報導，大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，台東農民擔心下一個恐會是釋迦，縣府及農會周二將開會因應。台東地區農會總幹事李建通說，過去輸出大陸時曾被驗出粉介殼蟲，但頻率沒鳳梨高，這次大陸禁台灣鳳梨，很擔心下一個目標會是釋迦。