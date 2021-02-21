我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

發展組織、洩情報員名單…軍情局4退役將校涉共諜被訴

記者賴佩璇、張宏業、王聖藜／台北21日電
軍情局退役將校涉共諜案遭起訴，法院20日裁定退役上校張超然（中）30萬元台幣交保，張否認犯罪。（本報資料照片）
軍情局退役將校涉共諜案遭起訴，法院20日裁定退役上校張超然（中）30萬元台幣交保，張否認犯罪。（本報資料照片）

軍情局退役上校張超然、周天慈，涉替中共吸收退役少將岳志忠、上校王大旺發展共諜組織，並違法刺探收集國家情報；王大旺竟將軍情局24名同期情報員名單，交付廣東省國安廳官員運用，危害國家安全，台北地檢署昨依違反國家情報工作法等罪起訴張等四人。

張超然被羈押四個月，昨天起訴後移審，法院裁定30萬元台幣（約1萬700美元）交保，離去時否認犯罪，強調「只有台諜，沒有共諜」；其他三人均把責任推給張，堅稱自己是被動出國旅遊，沒有洩密等情事。

不過，調查局國安站發現，張超然得知王大旺的楊姓叔叔定居大陸，2016年8月以協助赴陸探親為由，策動王搭機前往廣州白雲機場，沒想到一下飛機就被中共國安人員帶走，當晚廣東省國安廳代號「小曾」的官員，安排與王餐敘，要求透露軍情局機敏情資。

王大旺礙於壓力，竟將幹訓班同學1至24號情報員的任職經歷、工作背景等國家情報資訊全部說出，過程還被全程錄音，王事後因此獲得中共官員致贈茶葉禮品及人民幣現鈔。

隔天廣東省國安廳又派官員「小王」帶王大旺前往江蘇探親，途中交付一支手機給王，做為日後聯繫用途；王返台後，連續三年間陸續前往香港、澳門、成都與「小曾」會面。

至於岳志忠曾是香港1276站長、軍情局第五處處長，因此被陸方列為重點吸收人物。

據調查，1999年，已故軍情局退役上校陸德傑在大陸失事被捕，張超然受託營救而結識廣東省關安廳官員「韋先生」，結果竟遭吸收，受指示引介軍情局退役人員赴陸與中共情報員接觸，建立工作關係。

2011年，張超然為解決周天慈及何姓友人在海南島承租土地經營權糾紛，安排兩人赴廣州與「韋先生」及下屬「小曾」、「小李」認識，除請託關照海南島之事，也允諾發展吸收岳志忠。

2012年，岳志忠因兩岸關係趨緩欲赴陸探親，擔憂遭中共逮捕，主動向張超然探知可行性。張以「韋先生」指示「不會追究以前的事情，只要先赴陸與韋先生會晤，就保證能平安回去」；岳因此瞞著同為軍情局退員的妻子，假借「去澳門打高爾夫球」之名赴陸。

陸方安排岳志忠到澳門接受免費招待，並在下榻飯店與「韋先生」等人晤談，配合確認任職於軍情局期間工作經歷，讓陸方刺探收集周天慈、岳志忠兩人業務內容，周還被要求指認台灣情治人員照片。

岳志忠晤談後獲得「韋先生」致贈港幣6000元現鈔（約776美元），還在澳門機場買了3萬元名牌包。

2016年5月，張超然、周天慈、岳志忠約在廣州見面，但張臨時有事未赴約，改由周全程陪同岳，期間「小曾」赴周的下榻飯店，用白色信封袋交付3000美元為報酬。

中共 澳門 美元

上一則

出口表現超乎預期 台今年經濟成長估4.64% 創7年新高

下一則

新聞評論／前趙後韓還有朱 江啟臣挑戰才開始

延伸閱讀

蔡政府國安整隊 邱太三為人事異動核心 盼重啟兩岸對話

蔡政府國安整隊 邱太三為人事異動核心 盼重啟兩岸對話
台國安人事大地震！邱國正接國防部長 邱太三掌陸委會

台國安人事大地震！邱國正接國防部長 邱太三掌陸委會
特斯拉平價Model 2 年底亮相廣州

特斯拉平價Model 2 年底亮相廣州
海巡艦艇塗裝增TAIWAN字樣 國安高層指示「正名」

海巡艦艇塗裝增TAIWAN字樣 國安高層指示「正名」

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪