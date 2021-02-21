發展組織、洩情報員名單…軍情局4退役將校涉共諜被訴

軍情局退役將校涉共諜案遭起訴，法院20日裁定退役上校張超然（中）30萬元台幣交保，張否認犯罪。（本報資料照片）

軍情局退役上校張超然、周天慈，涉替中共 吸收退役少將岳志忠、上校王大旺發展共諜組織，並違法刺探收集國家情報；王大旺竟將軍情局24名同期情報員名單，交付廣東省國安廳官員運用，危害國家安全，台北地檢署昨依違反國家情報工作法等罪起訴張等四人。

張超然被羈押四個月，昨天起訴後移審，法院裁定30萬元台幣（約1萬700美元 ）交保，離去時否認犯罪，強調「只有台諜，沒有共諜」；其他三人均把責任推給張，堅稱自己是被動出國旅遊，沒有洩密等情事。

不過，調查局國安站發現，張超然得知王大旺的楊姓叔叔定居大陸，2016年8月以協助赴陸探親為由，策動王搭機前往廣州白雲機場，沒想到一下飛機就被中共國安人員帶走，當晚廣東省國安廳代號「小曾」的官員，安排與王餐敘，要求透露軍情局機敏情資。

王大旺礙於壓力，竟將幹訓班同學1至24號情報員的任職經歷、工作背景等國家情報資訊全部說出，過程還被全程錄音，王事後因此獲得中共官員致贈茶葉禮品及人民幣現鈔。

隔天廣東省國安廳又派官員「小王」帶王大旺前往江蘇探親，途中交付一支手機給王，做為日後聯繫用途；王返台後，連續三年間陸續前往香港、澳門 、成都與「小曾」會面。

至於岳志忠曾是香港1276站長、軍情局第五處處長，因此被陸方列為重點吸收人物。

據調查，1999年，已故軍情局退役上校陸德傑在大陸失事被捕，張超然受託營救而結識廣東省關安廳官員「韋先生」，結果竟遭吸收，受指示引介軍情局退役人員赴陸與中共情報員接觸，建立工作關係。

2011年，張超然為解決周天慈及何姓友人在海南島承租土地經營權糾紛，安排兩人赴廣州與「韋先生」及下屬「小曾」、「小李」認識，除請託關照海南島之事，也允諾發展吸收岳志忠。

2012年，岳志忠因兩岸關係趨緩欲赴陸探親，擔憂遭中共逮捕，主動向張超然探知可行性。張以「韋先生」指示「不會追究以前的事情，只要先赴陸與韋先生會晤，就保證能平安回去」；岳因此瞞著同為軍情局退員的妻子，假借「去澳門打高爾夫球」之名赴陸。

陸方安排岳志忠到澳門接受免費招待，並在下榻飯店與「韋先生」等人晤談，配合確認任職於軍情局期間工作經歷，讓陸方刺探收集周天慈、岳志忠兩人業務內容，周還被要求指認台灣情治人員照片。

岳志忠晤談後獲得「韋先生」致贈港幣6000元現鈔（約776美元），還在澳門機場買了3萬元名牌包。

2016年5月，張超然、周天慈、岳志忠約在廣州見面，但張臨時有事未赴約，改由周全程陪同岳，期間「小曾」赴周的下榻飯店，用白色信封袋交付3000美元為報酬。