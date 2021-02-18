陳時中抱怨陸攔BNT疫苗 德承諾：會賣給台灣

德國BNT公司承諾將出售新冠肺炎疫苗給台灣。(歐新社)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日受訪時抱怨採購德國BNT新冠疫苗 500萬劑受阻後，路透18日報導指出，BNT（BioNTech）承諾將向台灣 提供疫苗。

BNT於17日晚間透過電子郵件發布聲明指出，BNT計畫提供疫苗給台灣，「BioNTech致力於幫助全球終結疫情，我們計畫向台灣提供我們所生產的疫苗，以此作爲對全球承諾的一部分。討論正在進行中，BioNTech會隨時通知進度」。

據報導，BNT和上海復星公司簽署協議，上海復星被授權專賣BNT研發的新冠疫苗，專賣地區包括中國大陸、香港、澳門和台灣，但上海復星必須給BNT公司8500萬美元（約台幣23億7581萬元）的授權費，並投資5000萬美元（約台幣14億元）給BNT公司。

至於其他地區的新冠疫苗專賣權則由美國輝瑞藥廠負責。

此外，世界衛生組織（WHO）16日發布的每周流行病學最新資訊顯示，全球上周通報的新冠病毒新增確診病例比前一周減少16%，新增死亡病例也較前一周下降10%，台灣專家預估，疫苗加上公衛防疫措施，全球可望於今年10月底以前解封，回到正常生活，明年可終結這次世紀之疫。

針對新增確診及死亡案例下降，世衛秘書長譚德塞 說，這表示基本公共衛生措施奏效，但警告「火勢還未撲滅」。譚德塞表示，新增確診病例連續第五周下滑，從1月初那周的500多萬例減少近一半，他說：「顯示即使出現變異病毒株，簡單的公共衛生措施也能奏效。」

目前全球已有60國接種新冠疫苗，平均每周用掉4200萬劑，新冠疫苗全球取得機制（COVAX）將於本月底開始配送，台大公衛流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，雖然南非變異株棘手，但疫苗可快速修正，加上公衛防疫措施，全球可望於今年10月底以前解封，回到正常生活，明年則可終結這次世紀之疫。

面對變異株挑戰，公衛學者廖思涵表示，莫德納、輝瑞／BNT屬於mRNA疫苗，較容易修正，對抗變異株應不是問題。現有疫苗效益以「減輕症狀」為主，能否保護人免於感染，還需更多研究。