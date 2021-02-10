蔡英文祝福對岸 學者：人家會接受嗎？

蔡英文總統。(本報資料照片)

蔡英文 總統過年前針對台美、兩岸談話，學者認為，蔡英文對中國 大陸喊話，但也需要調整自己的政策，不然只把希望寄於北京 也沒有用；在台美關係上，學者認為，蔡英文要藉由深化台美關係來強化應對大陸威脅，這樣的主軸不會有變動。

國民黨務人士分析，綜觀蔡英文對陸發言及國台辦的回應，顯示出兩岸各自開小窗，但還沒有邁出實質的一步．彼此立場差距仍大，也缺乏突破既有格局的體制內力量。

文化大學社科院長趙建民表示，蔡英文過去就說過兩岸在對等尊嚴的情況下可以恢復協商，和平是雙方共同的責任，一直的立場都是如此，而他認為，台海若不和平，對台灣的傷害和影響相對來說比較大，若政府把希望寄於北京沒有用，自己有沒有調整作為讓北京願意一起維護台海和平？像疫苗這樣的議題都可以政治化，也不讓陸配、台商回國，但其他國家都行，「祝福對岸，人家會接受嗎？」

台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，蔡談話最大焦點還是台美關係的變化，強調台美關係的建構上，政策是延續性的，深化台美關係還是政府穩定兩岸關係的途徑，因為台美關係更加深化，中國對台動武的意圖就會降低，所以為了因應中國威脅，強化對美關係的主軸會繼續下去。

國民黨副秘書長黃奎博表示，川普任內的後面兩年多，「抗中」蔚為風潮，蔡打的是順風球，現在拜登政府將在氣候變遷、核武擴散甚至緬甸等問題與中共協調合作，蔡除了繼續宣揚美國對台既有承諾不變這類「不意外」，對於美國和中共的戰略互動變化及其對台影響絲毫不提，恐怕尚未能有所掌握。