蓋亞那協議破局 美挺台：鼓勵各國與台灣建立關係

蔡英文總統。（取材自臉書）

南美洲國家蓋亞那4日以「信守一個中國 政策」與「溝通不良」為由，在台灣 發布設立辦公室的新聞稿不到24小時內，宣布終止這項協議；對此，一名美國 國務院發言人以背景說明方式表示，美國鼓勵更多國家深化與台灣的「非官方關係」，也鼓勵蓋亞那與台灣繼續建立堅強夥伴關係。

對於蓋國宣布終止協議，蔡英文總統表示，外交挑戰一直都在，但台灣人不會向逆境低頭，台灣走向世界的堅定決心，絕不會因此而改變，會團結爭取國際社會支持，讓世界看見台灣的成就。

總統府發言人張惇涵表示，中國再次進行外交打壓行為，台方表達最強烈的抗議與譴責，中國政府這種蠻橫行為不僅無助於兩岸關係，並讓國際社會再次認清中共政權的本質。

相較於台灣的總統府與外交部齊聲譴責中國政府施壓、霸凌壓縮台灣國際空間，凸顯其邪惡本質，但國務院這項回應中，並未提及北京或中國的角色。

台灣外交部4日宣布，將與蓋亞那簽署設處協議，美國國務院西半球事務局代理助卿鄭茱莉（Julie Chung，音譯）推文對此表示歡迎；未料這項協議生效還不到24小時，蓋亞那外交部就發布聲明，以信守「一個中國政策」與「溝通不良」為由，片面宣布終止協議。

國務院沈默一天後，一名發言人5日以電子郵件回應此事表示，美國對台支持堅若磐石，基於相互尊重且透明，共同促進安全、民主價值與繁榮的夥伴關係，台灣是有益於世界的友人，「美國鼓勵更多國家深化與台灣的非官方關係」。