台美合作抗中？美力挺只因符合自身利益

蓋亞那因外海發現大量石油蘊藏，吸引全球關注，美國石油巨頭都計畫在當地積極參與相關投資。（路透）

台灣 4日一早宣布在蓋亞那 合作共和國設立「台灣辦公室」，美國 多個單位第一時間表達支持與讚賞，興奮程度不輸台灣；美國肯定蓋亞那做出符合美國利益的選擇，此案可視為美中競爭之下，台美合作又一例，但這項進展不到24小時，蓋亞那外交部卻宣布堅守「一個中國」政策，這項協議已即刻終止。

台灣外交部4日一早發布新聞稿指出，決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，美國國務院西半球事務代理助卿、美國駐蓋亞那大使館、美國在台協會（AIT）台北辦事處分別推文或發布新聞稿表示歡迎，肯定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」的協議，將增強雙邊日益緊密的關係。北京表達不滿，要求蓋亞那當局修正錯誤。

美方沒明說的是，此舉符合美國利益。有媒體去年報導，蓋亞那與蘇利南發現石油後，引起全球投資興趣；美國前國務卿龐培歐去年9月訪問當地，企圖推動這兩國選擇與美企合作，並警告中國大陸投資可能帶來的風險。

巧合的是，時任國務次卿柯拉克正訪台悼念前總統李登輝，中方在台海附近軍演；龐培歐訪問蓋亞那時對記者說，美國派代表參加一場喪禮，而中國大陸顯然以軍事恫嚇回應。

蔡政府第一任內斷交七國，美國意識到北京勢力增強，憂心削弱美國影響力，除祭出「台北法案」，也調整戰略，力求讓美國、台灣與第三國，以經貿發展、商務合作為基礎，增進交流，形成三方綁在一起的共好關係。

即使美國新總統拜登上任，此合作模式仍符合美方利益，可期待台美繼續朝此方向發展，某種程度也有助美國抗衡北京擴大影響力。