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崔天凱警告：美國現在處理台灣問題的手法「很危險」

記者林則宏／台北28日電
大陸駐美大使崔天凱警告，針對台灣問題，美方在提到中美三個聯合公報時，也提台灣關係法和「六項保證」，「這是非常危險的」。(路透)
大陸駐美大使崔天凱警告，針對台灣問題，美方在提到中美三個聯合公報時，也提台灣關係法和「六項保證」，「這是非常危險的」。(路透)

大陸駐美大使崔天凱指出，中美三個聯合公報為兩國處理台灣問題提供了框架。但現在美方提三個聯合公報時，也提台灣關係法，然後又加上「六項保證」。他強調，「這是非常危險的」。美國這麼做，勢必沖淡三個聯合公報的精神，甚至令之成為空話。

在鄧小平訪美42周年紀念日前夕，崔天凱於美東時間27日晚間參加「中美接觸42年：過去的成就，未來的調整」線上對話會。

崔天凱在會中發表演講時表示，過去幾年來，一些人試圖否定中美互利合作爲兩國人民帶來福祉，有利於世界和平、穩定與繁榮的基本事實，製造謠言，煽動仇恨，挑起爭端，劫持了美國對華政策，把中美關係推向對抗的危險深淵。

據香港中評社報導，崔天凱特別指出，在中美關係中被炒作的一些問題，打的是所謂「價值觀」的旗號，實際上聚焦的都是中國不可分割的領土，讓人不得不質疑其背後的真實意圖。在這些事關中國主權、統一和領土完整的問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，希望美方尊重中方核心利益，不要挑戰中方的紅線。

報導稱，在對話會最後，當雙方與談人談到台灣問題時，崔天凱說，他要發出警報：中美三個聯合公報為兩國處理非常重要和敏感的台灣問題提供了框架，而現在美方提三個聯合公報時，也提台灣關係法，然後又加上「六項保證」。他強調，「這是非常危險的」。美國這麼做，勢必沖淡三個聯合公報的精神，甚至令之成為空話。

崔天凱進一步指出，不僅是台灣問題，現在這個名單越來越長，美方把新疆、香港、西藏等都加上。

崔天凱透露，他曾質問川普政府掌控國務院的那些人：你們是不是想把中國所有的省份都加到這個名單上？你們的真實意圖是什麼？中國人民會如何解讀？美國這麼做，中國人民得出的唯一結論是，美國的真實意圖在於解體中國這個國家。如果真是這樣，那太危險了。

崔天凱表示，在新的歷史關口，中美雙方再次面臨重大抉擇。中美兩國必須緊密相連，重建尊重、信任和正常關係。當美國努力走向團結、治癒、修復之際，中方祝願美國取得成功，也希望正直、坦誠、尊重和遠見能夠回歸美國對華政策。

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