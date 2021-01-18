疫情擋輪替？陸駐台記者恐剩個位數

農曆年前，在台的陸媒記者可能僅剩個位數，衝擊大陸媒體駐點採訪運作。(本報資料照片)

政府因疫情 考量禁大陸「專業人士」來台，使駐台陸媒遲遲無法輪替換人。日前政府「開小門」，陸媒輪替可提「個案申請」，但有陸媒反映，已提出20多天仍無下文，根本無解，多家陸媒已考慮近期離台返陸。農曆年前，在台的陸媒記者可能僅剩個位數，衝擊大陸媒體駐點採訪運作。

陸委會昨晚回應稱，目前已有兩家陸媒初步通過「個案申請」，但接下來還要送中央流行疫情指揮中心作最後確認。預計本周會再審核另一家陸媒的申請案。

針對駐台陸媒記者無法輪替，陸委會日前表示，陸媒可提出「個案申請」，政府會加以協處。陸委會並稱，了解陸記要堅守崗位，政府基於人道考量以個案方式協處。陸媒提出申請後，政府會考量個案狀況，從人道角度、駐點的必要性，會同主管機關給予妥善安排。通案處理則涉及人數過多，仍有困難。

據陸媒透露，陸委會所指「個案申請」，即採「一對一」輪換形式，也就是申請一名記者來台，接替另一名返陸的記者。

不過，有陸媒直言，從去年12月下旬就提出申請，至今過了20多天仍無下文，期間還曾被要求向文化部補件，目前也沒有收到通知，政府提供的管道，讓他們感覺是在拖延。

由於農曆年將屆，往返兩岸又需要14至21天不等的隔離時間，如今「個案申請」輪替曠日廢時，不少陸媒已「滯留」台灣 長達一年多。目前在台灣仍有駐點記者的廈門衛視、海峽導報以及東南衛視等，都考慮在近期陸續撤離，返回大陸。

還有陸媒記者直言，目前兩岸情況不明朗，擔心赴台駐點一不小心就要待這麼久，很多記者都不太想來台灣駐點了。

據了解，目前確定會繼續「留守」台灣的陸媒，只剩新華社、央視和中央人民廣播電視台等共七名記者。

兩岸媒體互派駐點記者，是陳水扁執政時期、蔡英文總統擔任陸委會主委期間的兩岸交流政策，如今卻因疫情爆發，造成陸媒記者無法正常輪替換人，在台陸媒記者人數愈來愈少，恐將影響陸媒駐點採訪運作。而陸媒在台駐點被「以防疫 之名」逐步清空後，也將讓兩岸新聞交流倒退至20年前。