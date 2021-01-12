新聞評論／美國會衝擊 戳破太陽花神話…台灣民主已傷

美國國會6日發生暴動事件。（路透資料照片）

川普號召川粉到國會示威，演成暴徒衝擊國會事件，輿論譴責川普，眾院並發動彈劾。美國 對強闖國會的暴徒展開搜捕，數十人已遭起訴，罪名包括擅闖國會、襲警、盜竊聯邦財產、持有槍械及煽動罪等。美國處理這個「美版太陽花」事件的做法，恰可看出當年「台版太陽花」如何浪得虛名，嚴重扭曲台灣 的民主與法治。

川粉能輕易闖入國會，主要是現場警力守備薄弱，華府沒料到200年來沒人敢闖的國會聖地竟會成為攻擊目標。台灣被太陽花攻占時，情況類似，加以有長年在立院門口埋鍋造飯的台獨組織掩護，而順利得逞。但美國暴徒在四小時後即遭驅逐，國會得以完成拜登當選的認證程序，並開始追捕暴徒。反觀台灣，太陽花占領國會24天，卻被當成英雄；其中第五天還發動占領行政院，彷彿政府全在他們的指掌之下。

回看當時亂象，朝野都有無可推卸的責任。馬政府未在第一時間排除國會的占領，主要是院長王金平以保護學生為由拒絕警察入內排除，形同擅將國會當私器提供學生使用。王金平當然是出於私心，一則報復「馬王政爭」中馬英九指控他幫柯建銘關說，二則藉此積累個人政治資產。但馬政府當時也躑躅不前，無法說明為何遲不採取行動，卻讓國家最高民意機構癱瘓。民進黨 更是居心叵測，學運領袖其實是它一手栽培，抗爭期間更不斷提供火力和物資支援，目的就是為坐收成果。

直到三二三太陽花突襲行政院，馬政府才如夢初醒，連夜動用強勢警力排除入侵者。倘非如此，行政院次日也將癱瘓無法運作；台灣若落至那個地步，將變成無政府狀態，淪為全球笑柄。但更荒唐的是，行政院的驅離行動使用警棍和盾牌，卻遭在野黨指責是「血腥鎮壓」；受傷民眾更反控公權力施暴，將閣揆、警政署長、警分局長、警員全告上法庭。亦即，台灣先丟了民意機構，其後連法治也一起葬送在太陽花狂潮中。

美台占領國會事件的主體確實不同，美國是川粉，台灣是太陽花青年；但川粉是不滿大選結果，太陽花則是反對服貿協議，理由有更正當嗎？若因「反服貿」即可占領國會，那麼以目前民間「反萊豬」的情緒，不也可以如法炮製？拋開示威主體、抗爭議題等不論，國會之所以必須受到保護免於侵擾，因為它是依憲法分立及人民選舉產生的最高民意機構，代表的是全體民眾的意志，依法必須受到保護。無論民眾是以什麼身分抗爭，都不應任意入侵並破壞其正常運作；無論是總統下令或在野黨煽動，都不應以踐踏國會為目的，這是最基本的民主共識與素養。

也因此，川粉衝擊國會後，立刻遭到全國不分黨派譴責為「暴民」，各地民眾都在協助警方指認參與的暴民。一名西維吉尼亞州共和黨議員艾凡斯，因跟隨群眾衝入國會禁制區，被逮捕並起訴後，立刻表示後悔並宣布辭去議員職務，並可能面臨牢獄之災。反觀台灣，太陽花卻以「公民不服從」為藉口為自己辯白，且接受因此獲利的民進黨幫他們脫罪。事實上，公民不服從運動的手段必須是和平非暴力，且以接受法律制裁為前提，而非當事人能隨口自我正當化。

民進黨面對川粉衝擊國會事件，一片靜默無聲。飛上枝頭的林飛帆則說，把美國國會和太陽花相提並論，是不當類比。他忘了，自己曾向激進派喊話，「你們若攻進總統府，我給你掌聲，並加入你們。」太陽花的神話如今被射穿，但台灣民主已傷痕累累。