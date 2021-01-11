新聞評論／川普最後大禮 蔡政府劇本夠嗎？

蔡英文總統。（本報資料照片）

美國 國會暴亂落幕，川普 的幕僚與閣員紛紛跳船，川普則被臉書封口、被推特除名，更可能面臨二度彈劾。美國駐聯合國大使克拉夫特還是把握川普政府任期最後幾天來台訪問；美國國務卿龐培歐更宣布取消所有美台往來限制。任何有助提升台美關係與增進台灣 國際空間的措施，都值得肯定；但迎接川普最後突如其來的大禮，拜登新政府是否埋單、中共如何反擊，蔡政府的劇本夠嗎？

台灣當然歡迎台美高層官員互訪，但克拉夫特這趟充滿違和感的畢業旅行，時機與動機都讓人疑惑，不但蔡政府尷尬，美國在台協會前處長楊甦棣更認為很奇怪、時機糟、沒好處，讓拜登難以緩解與北京的緊張，而同時與台灣低調合作建立建設性和積極的關係。龐培歐指美國政府採取美台往來限制是單方面想安撫北京，「如今不再是了」，另一位美國在台協會前處長包道格則說，除短暫象徵性外，對台灣沒任何好處。龐培歐在僅剩十天效期之際作此宣布，顯然企圖鞏固強硬的反中政策並造成拜登政府的困擾，否則川普若有誠意，為何不提早一年兩年？龐培歐甚至可能把台灣捲入美國政爭，並單方承受北京報復。

美國國會收拾川粉「叛亂」、確認拜登當選總統的那天，龐培歐推文大秀中華民國國軍照片，細數川普政府對台軍售成果；台外交部趕緊強調將與美國新政府繼續合作。克拉夫特訪台，蔡政府也刻意透露是美方主導，且是克拉夫特主動向美方爭取，意在切割，表明台灣被動，好向拜登新政府交代。但一則顯示蔡政府完全屈從，就像萊豬政策一樣，毫無自主立場與能力；再則拜登即將上台，蔡政府對川普政府固然不能勢利決絕，但高調眉來眼去，即使被動也難掩尷尬；更則美好時光是否曇花一現，拜登是否買帳，猶在未定之天；川普的最後搗蛋，拜登會不會政策反覆，反使台灣困窘，台灣又如何因應中共的報復？

事實上，龐培歐在譴責港警逮捕泛民人士時，宣布克拉夫特訪台訊息，儼然是為給中共難看而打的台灣牌；龐培歐廢除美台往來限制，更具刺激北京效果，顯示美台關係在美中對抗下的工具性角色。台灣在歡迎台美關係突破的同時，必須認清，如果台美關係不能與兩岸關係同步提升，或至少與美中關係平行發展，而必須附屬在美中關係下載沉載浮，甚至被川普挾持作為對中共最後一擊的武器，就是蔡政府兩岸與外交政策的徹底失敗。

去年美國高層官員接連訪台，共機塗掉海峽中線，壓縮台灣防衛空間；克拉夫特來訪，台灣安全還要付出什麼代價？龐培歐解除美台往來限制，中共視為川普政府「最後的瘋狂」，但對台報復勢不可免。美國眾院議長波洛西叮囑軍方看好川普，別讓他瘋狂啟動核武；川普在他宣稱將和平有序轉移政權前的最後時刻，會不會又投下什麼瘋狂炸彈？台灣恭迎川普最後大禮，蔡政府國安團隊可有足夠的因應劇本？

任何國際友人為台灣生存權利與國際空間抱不平，都讓台灣民眾欣慰與感謝。但如何讓拜登延續挺台政策才是重點，否則只享受幾天口惠，意義不大；如果換來中共強烈報復，或讓拜登在新上任之時，便面臨美中台關係的亂局，台灣更得不償失。

至於龐培歐說的民主自由、蔡英文說的民主價值，都別提了吧！川普煽起「叛亂」，讓美國民主蒙羞，誠不知川普的代表如何來台灣說民主？蔡英文的民主雙標，更已在面對川粉攻占國會時的噤聲顯露無遺；難道蔡英文要教龐培歐和克拉夫特，美國國會濺血叫做「公民不服從」和「人民抵抗權」？