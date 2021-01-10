美政權交接期 派大使訪台 朱立倫：意義何在？

國民黨前主席朱立倫。（本報資料照片）

美國 駐聯合國 大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣 ，不過美國國會卻傳出暴動，國民黨前主席朱立倫昨天說，這個訪問到底意義到底何在，民進黨可能應該要跟民眾說清楚講明白。

來源：聯合影音網

朱立倫表示，有客人來都是歡迎的，但他必須要強調一件事情，駐聯合國大使能不能支持UN for ROC，能不能真正支持中華民國重返聯合國，這些都是很大的疑慮。

朱立倫說，這最關鍵時刻，看到美國發生動亂，而眾議院有一個強烈的主張，連台灣的女兒趙小蘭部長都已經宣布辭職，重要的閣員、幕僚都已經宣布辭職，一個禮拜之後要交接，訪問到底意義何在。

而美國政權面臨交接，朱立倫指出，台灣從選前單壓一邊到選後的作為，以及現在即將下台的政府的作為，台灣後續可能要付出的代價，是民進黨以及現在的執政當局要想清楚的。

前總統馬英九也表示，美方派美國駐聯合國大使到台灣來，只是想刺激中共，台灣目前要進入聯合國是不可能的，派他來只是表面上友好，實際上沒什麼作用。

馬英九指出，有人認為不用「中華民國」，用「台灣」名義加入聯合國，但新會員要經聯合國安全理事會通過，中國大陸是安全理事會常任理事國，所以不可能通過。