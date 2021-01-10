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觀察站／自願施打疫苗 台商苦等隔離縮短

記者陳言喬
台商希望施打疫苗者後，有機會縮短隔離時間。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）
台商希望施打疫苗者後，有機會縮短隔離時間。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

去年年底處理兩岸事務的主管機關才就「兩岸進出口貿易」誰依賴誰，有番口水戰；最近又因新冠疫苗施打問題，陸委會、國台辦又槓起來。不過，這回攸關個人生活健康的事，在陸台商似乎已給了答案。

大陸國台辦去年11月宣布，將為在陸台胞施打新冠疫苗做出妥善安排，後來陸續宣布將比照大陸國民以自願、知情方式施打。最近更已有部分台胞優先且免費施打疫苗。

就在大陸全面施打疫苗之際，陸委會要台胞「注意大陸疫苗風險」。任何疫苗都有副作用風險，即便美國輝瑞公司研發的核酸疫苗都出現多人注射後嚴重不良反應甚至死亡案例，因此從表面上看，陸委會的提醒還算允當。

但陸委會第二句要大陸「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」就顯得器量小。一是台胞並不是在早期三期試驗的志願者，是大陸在國外已有數百萬試驗數據下得出部分有效結論後才施打；二是台灣在去年二期疫苗試驗時也號召志願者報名參加試驗，怎不責怪找自己國人當白老鼠；三是台胞施打採自願、知情、同意前提下施打的，是否接種疫苗有選擇權。

事實上，從大陸宣布可比照陸民施打新冠疫苗後，許多台商台胞紛表接種意願。例如，在廈門從事生醫核酸檢測工作的台商李銘輝和其台籍同事已在去年12月下旬施打第一劑，第二劑即將在下周施打，他坦言第一劑打後身體情況都很正常。除了廈門，大陸各地的台商也都陸續施打。

大陸疫苗研發成果走在世界前沿，也遙遙領先台灣，目前在巴西、印尼、巴林、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、秘魯等多國展開數百萬人的緊急接種。中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，大陸疫苗的異常反應大多是過敏性的皮疹，嚴重不良反應在百萬分之一左右。

大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新表示，大陸國內緊急接種的新冠疫苗已達900多萬劑次，均未接到嚴重不良反應報告。國藥集團還列舉十個國家施打疫苗與沒有施打疫苗的個案分析，施打者均達到有效保護力。

目前已決定向大陸採購疫苗的國家至少有印尼、巴林、阿拉伯聯合大公國、埃及、菲律賓、巴基斯坦、巴西、土耳其、墨西哥、秘魯等多國。此外，大陸還將依據全球疫苗實施計畫COVAX大力援助他的非洲兄弟們，利用疫苗做外交。

國藥中生北京公司已宣布今年產能將達十億劑次以上，每一支疫苗都有電子身分證，分配到哪？打到誰身上，都可追溯得到。

大陸舉全國之力對抗疫情且研發多款疫苗，已獲多國認可，但兩岸因關係緊張，台灣拒絕接受大陸的疫苗，又批大陸疫苗不具安全性，平添口水不見得對自己有利，甚至只會讓後疫情時代愈走愈被動。

至於台商施打疫苗無非想縮短來回兩岸的隔離時間，但以當前兩岸氣氛，兩岸要坐下來商談疫苗認證，討論縮短相互隔離時間恐非易事。也許等大陸疫情控制得更好後，曾施打大陸疫苗者在返回大陸時出具施打證明，或有機會縮短在大陸的隔離時間。

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