我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

美豬表決前夕 AIT亮檢驗文件：對美國食品自豪

台灣新聞組／台北22日電
民間反瘦肉精毒豬聯盟昨前往美國在台協會（AIT）遞送請願書。（記者曾原信／攝影）
民間反瘦肉精毒豬聯盟昨前往美國在台協會（AIT）遞送請願書。（記者曾原信／攝影）

萊豬表決戰前夕，民間反瘦肉精毒豬聯盟昨天到美國在台協會（AIT）下戰帖，邀請AIT處長酈英傑針對萊克多巴胺毒性進行科學討論。AIT傍晚發出聲明表示，美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，「我們對美國食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心。」

AIT指出，美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的，但遺憾近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮；他們希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數10年來一樣。

AIT還在網站公布「美台農業貿易的事實與數據」，並指美國食品藥物管理局（FDA）及美國農業部食品安全檢查署（FSIS）致力確保所有在美國國內銷售及出口到海外的食品皆安全無虞，且符合最高的食品安全標準；該事實資料旨在介紹FSIS如何履行其職責，確保美國的肉品、禽肉製品和加工蛋品都安全無虞、合乎衛生且標示正確。

開放萊豬進口，有一原因是為了順利叩關CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），經濟部長王美花昨表示，CPTPP是高門檻協定，所有成員國都容許萊豬進口，另這些國家也沒有特別標出有無含萊劑，台灣只是採取相同措施，應避免要加入CPTPP時，遭質疑不符合會員國標準，到時又要回頭修法、曠日廢時。

美國 台灣 農業部

上一則

駐美代表處正名「台灣代表處」？外交部：進行中

下一則

再爆炸！旭富才說還有8桶金屬鈉

延伸閱讀

103家企業與中俄軍方有關聯 美限制出口特定產品

103家企業與中俄軍方有關聯 美限制出口特定產品
為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為「與美國沒有關係」

為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為「與美國沒有關係」
政權交接前持續擴大對中限制 龐培歐緊咬中共侵害人權

政權交接前持續擴大對中限制 龐培歐緊咬中共侵害人權
蘇偉碩認誤植「萊劑毒性」數據 食藥署未鬆口撤告

蘇偉碩認誤植「萊劑毒性」數據 食藥署未鬆口撤告

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議