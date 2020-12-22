美豬表決前夕 AIT亮檢驗文件：對美國食品自豪

民間反瘦肉精毒豬聯盟昨前往美國在台協會（AIT）遞送請願書。（記者曾原信／攝影）

萊豬表決戰前夕，民間反瘦肉精毒豬聯盟昨天到美國 在台協會（AIT）下戰帖，邀請AIT處長酈英傑針對萊克多巴胺毒性進行科學討論。AIT傍晚發出聲明表示，美國出口到台灣 及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，「我們對美國食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心。」

AIT指出，美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的，但遺憾近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮；他們希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數10年來一樣。

AIT還在網站公布「美台農業貿易的事實與數據」，並指美國食品藥物管理局（FDA）及美國農業部 食品安全檢查署（FSIS）致力確保所有在美國國內銷售及出口到海外的食品皆安全無虞，且符合最高的食品安全標準；該事實資料旨在介紹FSIS如何履行其職責，確保美國的肉品、禽肉製品和加工蛋品都安全無虞、合乎衛生且標示正確。

開放萊豬進口，有一原因是為了順利叩關CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），經濟部長王美花昨表示，CPTPP是高門檻協定，所有成員國都容許萊豬進口，另這些國家也沒有特別標出有無含萊劑，台灣只是採取相同措施，應避免要加入CPTPP時，遭質疑不符合會員國標準，到時又要回頭修法、曠日廢時。