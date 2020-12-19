反萊豬新戰場 國民黨拚明年828公投

中選會18日宣告國民黨「反萊豬」兩公投提案合於規定，若順利成案，反萊豬公投預計明年8月28日登場。圖為國民黨將提案連署書送中選會時，高喊「百姓要健康，萊豬不要來」。（本報資料照片）

開放含萊克多巴胺美豬進口在國會進入最後攻防，立法院昨天朝野協商達成共識，24日表決開放萊豬進口九項行政命令與食安法、學校衛生法修正草案；另外，中選會昨天宣告國民黨 「反萊豬」兩公投 提案合於規定，若順利成案，反萊豬公投預計明年8月28日登場，反萊豬戰線從地方縣市、國會擴大到全民公決。

立法院昨天下午協商達成共識，24日將「先處理修法，再處理行政命令」，議決與開放萊豬相關的學校衛生法修正草案、食安法修正草案，以及九項開放萊豬行政命令。表決戰將從當天上午9時開打，目標午夜12時前完成議決。

國民黨立院黨團下達甲級動員令全面備戰，預計自23日起至25日止，「不斷電」甲級動員48小時，號召民眾夜宿立院，內外夾擊力擋萊豬。民進黨 內人士表示，院會表決意在清理立法院戰場，縱使對政黨能量有所損耗，但終須面對。

民眾黨團總召賴香伶在協商時建議，表決要「先處理修法，再處理行政命令」。民進黨團總召柯建銘指出，這是國民黨團反對開放萊豬進口政策「圖窮匕現」時刻，最後一哩路民進黨團不會迴避，直球對決。國民黨團總召林為洲說，只要民進黨團承諾24日能處理完九項開放萊豬行政命令，可同意先處理修法草案。

補正拖延 連署剩不到3個月

另外，中選會昨天召開委員會議，審議三項全國性公民投票提案，會中決議國民黨主席江啟臣所提「公投綁大選」與立委林為洲提出的「反萊豬」兩公投案均合於規定，將通知提案人10日內領取連署人名冊格式，接下來將可展開連署。第二階段公投成案門檻，需要逾28萬9667份連署書。

國民黨黨務人士表示，明年元旦起將全國遍地開花募集連署書，力拚在3月20日前達標送件。江啟臣表示，中選會用「補正」程序技術性拖延兩公投，讓公投成案連署時間僅剩不到三個月，其中還包括農曆連假，增加公投連署困難度。

但有學者擔心，公投對政治有影響，對政策卻沒有很明確的拘束力，公投縱算通過也不能與政策停止畫上等號。中山大學政治系教授廖達琪說，縱算反萊豬公投通過，她也不敢確定政府會按照人民意志去做，像是先前的反同婚公投，也沒有真的擋下政策實行，所以沒那麼樂觀。