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雙標政府 反毒牛代表憤怒 反毒豬卻涉犯罪

記者 林河名

反萊豬醫師蘇偉碩，因「萊劑有毒」等言論遭衛福部告發涉嫌散播不實謠言，引爆查水表風波。民進黨17日齊批蘇偉碩，並表示言論自由不等於可以散布謠言，蘇偉碩固然應該負起言責，但當年領導「反毒牛」大遊行蔡英文總統，難道「說過就忘」？

從衛福部到行政院，17日直指蘇偉碩所稱空氣中會吸到萊克多巴胺、萊劑造成自閉症、毒性是搖頭丸的250倍等語顯然不合常理，強調告發有理。衛福部長陳時中也說，「表達反對某種東西，和說吃了這種東西會死，這兩者的程度是差很多的。」

陳時中說的雖沒錯，但包括蘇偉碩及眾多反對萊豬進口的人民，擔心萊劑的「危害」，就算以「毒性」等字眼來形容，重點也是傳達大家的憂慮程度，基於言論及表意自由，有何不可？藍營昨發起「聲援蘇偉碩，自首我+1」運動，連曾開放美牛政策的前衛生署長楊志良昨都表態要自首；辦了一個蘇偉碩，卻可能激出千千萬萬的蘇偉碩們，未必是蔡政府所樂見的結果。

如果蔡英文當年「反毒牛」代表人民憤怒，為何如今「反毒豬」，卻成犯罪嫌疑？陳時中一句「若有違法疑慮，就交由法院去裁判」說得輕鬆，完全無視人民對開放萊豬牛的恐懼，甚至連人民表達不滿，都被要求拿出「科學證據」，否則就要繩之以法，這是蔡總統曾自稱「最會溝通的政府」？

蘇偉碩其實無畏被傳喚，但就怕政府以「刑」逼民，讓更多人噤聲。他表示將聲請傳訊蔡英文總統當證人，無非想要釐清政府面對人民不同聲音時，會「雙標」到什麼程度？

府方17日沒有回應蘇偉碩的訴求，但總統出庭當證人，並非前所未有。前總統陳水扁就曾以證人身分到花蓮地檢署出庭頭目津貼被檢舉賄選案。蔡若願作證，至少說明從「反萊牛」到「進萊豬」心路歷程與政策轉折，否則只許當年「反毒牛」，不許今日「反毒豬」，只會給人扼殺言論自由印象。

陳時中 蔡英文 遊行

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