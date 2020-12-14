新聞評論／萊豬黑箱決策 讓蔡蘇關係陷信任危機

萊豬、核食議題延燒，內閣改組傳聞不斷。蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）13日罕見一天兩同台，駁斥不和傳聞。（記者葉信菉／攝影）

蔡英文 總統與行政院長蘇貞昌的關係備受矚目。9日蘇貞昌稱早餐、午餐都和總統在一起；12日蔡蘇罕見一個上午兩度公開同台，蘇貞昌更是一場致詞六讚蔡總統領導有方。顯見近日外界熱議有關蘇貞昌是否被架空、閣揆是否換人做等話題，不論是空穴來風，或是無風不起浪，都對府院政治運作造成一定的干擾。

有關蔡蘇不睦傳聞，但見蘇貞昌努力澄清，蔡英文偶或解釋，外界卻持續加碼爆料。除了前總統陳水扁上月透露，蘇貞昌在扁政府擔任行政院長時，兩度以「歹鬥陣」為由，要求撤換副院長蔡英文；最近國民黨立委鄭麗文也爆料，蘇貞昌曾在屏東同鄉會活動上飆罵蔡英文半小時。蘇貞昌未明確否認這些爆料，只稱現在兩人無話不談，彼此信任，這些不必要的中傷沒有意義。

然而，蔡蘇互動涉及憲政運作，不能只以權力鬥爭或政治八點檔視之；兩人肝膽相照或貌合神離，直接影響政局穩定、政治效能與政策責任。例如，蔡蘇互動如何影響開放美國 萊豬的政策過程，又將如何影響解禁日本 核食的決策考量，就值得關切。

許多人注意到美國衛生部長阿查爾8月訪台不久，蔡總統就宣布開放美豬，兩者的關連引起不少猜測。但更令人好奇的是，阿查爾見了蔡總統、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花和衛福部長陳時中等人，就是沒見蘇貞昌。國民黨立委因此質疑，蘇貞昌是否被架空？蘇貞昌答以有人替他做事分工，並稱擔任閣揆不久，蔡總統很快就來討論開放美豬議題。

蘇貞昌當然是要表示自己並沒有被架空，但他的談話也顯示，蔡總統早就決定開放萊豬，只是在等待時機；問題是，蔡蘇討論過美豬議題後，蘇內閣在接下來一年半以上的時間內，並未做任何行政準備與配套規畫，反而似乎只是消極坐待蔡英文宣布開放萊豬後必然不斷擴大的政治衝擊效應。

回頭檢視萊豬決策過程，凸顯了幾個問題：第一，這是一項蔡英文專斷或蔡蘇寡頭的黑箱決策；第二，這樣的決策環境，導致情勢研判失準、盲目押寶川普，連宣布時機都抓錯；第三，這樣的決策過程，就表現為片面開放與天真期待，沒有談判就急著獻城輸誠；第四，這樣的決策結果，更反映在閣員都在狀況外，政府沒有準備，全無配套；衛福部連食安會議都沒開，事後才補訂標準；農委會更是臨事慌亂，公告一改再改。

回到蔡蘇關係，如果蘇貞昌因與蔡英文不睦而對其決策消極以對，那麼蔡總統應該考慮換閣揆了；而如果蘇蔡並無不睦，或不因私人關係而影響政策執行，那麼萊豬進口未見配套，無能止息紛擾，也應考慮閣揆是否適任了。

再看日本核食議題，日方叩關動作頻頻。駐日代表謝長廷返台為核食探路，見了蘇貞昌的長官，也會了蘇貞昌的部屬，獨獨不見蘇貞昌；情節彷若美國衛生部長來台不見蘇貞昌。顧立雄與王美花夫婦上回與美國衛生部長餐會，這次又接受日本代表夜宴，而前者沒有蘇貞昌，後者蘇貞昌更不知情。這些再度引發蘇貞昌是否被架空的疑雲。更令人關切的是，蔡英文是否早就「朕意已決」，期程已定，並且像萊豬一樣，沒有談判，片面開放，毫無配套，再度突襲宣布？是則，蘇貞昌又將如何自處？

萊豬核食的決策，未必是因為蔡蘇關係而黑箱，但蔡蘇關係卻影響萊豬核食的黑箱責任與配套作業。民眾對蔡蘇的權力遊戲，也未必有興趣，但絕對不願意在蔡蘇夾縫中被迫吞萊豬吃核食。