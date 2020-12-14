兩岸業務大減 海基會卻漲預算領高薪

海基會人事費用受矚目，圖為海基會大樓。(本報資料照片)

民進黨 執政之下，兩岸關係停滯，海基會的三大功能「協商、交流、服務」如今只剩下「服務」，功能大為減弱，但整體預算 編列反而更多，且104名員工每人平均坐領137萬元台幣(約4.8萬美元 )的年人事費，再度遭質疑是肥貓單位。

根據台北中國時報報導，陸委會近日預告修正「大陸委員會訂定財團法人法授權規定事項辦法」，將海基會的人事薪資、獎金支給基準明文化增訂於辦法中，未來海基會人事費用，在部分情況下，個別薪資還可能越來越高。

立法院上個月審查陸委會及其指導單位海基會和策進會明年度預算，但翻開海基會預算，較上年度增加212萬元台幣，人事預算編列1億4285萬元，比起去年度增加近334萬元，若計入加班費、年終和考績獎金，104名員工每人平均坐領137萬元台幣的年人事費，就連民進黨立委王美惠也質疑。

據報導，海基會董事長和祕書長領取的是「部長級」月薪18萬元，不過條文又指，「但董事長因羅致不易或需具備特殊專長」，可由陸委會就其資格條件召集專家審查，核准者不在此限。副祕書長、主任祕書、處長則領取「次長級」月薪約莫13萬至15萬元間。

前考試院保訓會委員桂宏誠指出，工研院需要引入外部高端技術人才，薪資待遇必然得提高，但海基會本質上是受政府委託行使公權力單位，看的並非人員專長，而是受政府指揮，「上面怎麼說，下面就得怎麼做」。

他指出，現在兩岸關係呈現停擺狀態，海基會只剩下文書驗證等行政業務，此時增訂可彈性上調卻沒有下調可能的人事薪水範圍，「反而更有機會安排自己人馬進駐酬庸」，並不恰當。