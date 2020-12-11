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最新民調：逾七成五民眾憂心吃到萊豬

記者蔡佩芳／台北11日電
圖為日前秋鬥遊行反萊豬畫面。(本報資料照片)
圖為日前秋鬥遊行反萊豬畫面。(本報資料照片)

明年元旦台灣將開放萊豬進口，最新民調顯示，75.5%民眾擔心未來食用到含有瘦肉精美豬的相關肉品；58.6%民眾表示，不能接受用開放萊豬換取台美經貿關係深化。

「ETtoday新聞雲」最新調查，75.5%民眾擔心未來食用到含有瘦肉精美豬的相關肉品，其中包括「非常擔心」56.8%以及「有點擔心」18.7%。

58.6%民眾表示不能接受含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣來換取台美經貿關係深化，其中包括「不太能接受」23%以及「完全無法接受」占35.6%。

同時，反核食公投兩年禁令也即將滿兩年，外界近日也開始關注台灣是否將開放核食進口。39.5%民眾可以接受通過日本核食進口台灣，爭取日本支持台灣加入CPTPP(含「非常支持」19.0%以及「有點支持」20.5%)，而不支持的比例則達54.3%(含「不太支持」20.1%以及「完全不支持」34.2%)。

這份民調由「ETtoday新聞雲」民調中心於2020年12月1日至4日進行，調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1368份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。為符合母體結構，進行統計分析之前，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權。

台灣 民調 日本

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