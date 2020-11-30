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新聞評論／挺美豬貶RCEP 蔡政府讓台灣走向窄路

聯合報社論
蔡英文總統曾在臉書表示，台灣產品長期在RCEP市場中面對競爭，不論政府或業者早就超前部署，做好調適。（取材自臉書）
蔡英文總統曾在臉書表示，台灣產品長期在RCEP市場中面對競爭，不論政府或業者早就超前部署，做好調適。（取材自臉書）

閣揆蘇貞昌終於在豬內臟亂飛之中草草完成施政報告，他仍未道歉，卻夸稱台灣必須藉開放市場「走向世界」。如果開放美豬是通往世界之路，蔡政府對待亞太「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），卻是「背向世界」的態度。貿易量占全球三分之一的RCEP成立，台灣被拒於門外；蔡英文總統稱「影響有限」，經濟部長王美花更說加入RCEP「已非政府努力的目標」。一味力挺美豬、卻貶抑RCEP，如此倒錯的價值觀，蔡政府如何走向世界？

開放美豬是迫於外交壓力，蔡政府有其苦衷，這可以理解。但萊豬──尤其容易殘留的豬內臟有害民眾健康，並打擊台灣養豬產業，政府當然必須設法負起把關責任，降低食安和產業的疑慮。然而，蔡政府一味屈從美國的要求，把所有壓力都倒給台灣消費者及豬農去承受，不僅自失執政立場，也不符國際貿易的對等、公平與透明原則。可議的是，蘇揆卻把這種決策，誇大成「走向世界」之鑰；另一方面，蔡英文及王美花又把占了全球三分之一貿易量的RCEP說成無足輕量，不參加也罷。這樣的愚民之詞，豈能成理？再說，政府過去四年多力推的「新南向」，難道都是搞假的？

蔡英文在2016年就職演說中曾高調宣稱，要「加強和全球及區域的連結，積極參與多邊及雙邊經濟合作及自由貿易談判」，更將參與TPP和RCEP列為台灣經濟結構轉型的首要目標。如今，當這些多邊協議陸續成立，蔡政府卻反說RCEP無關輕重，不自覺矛盾嗎？蔡英文積極推動新南向政策，目標不就是為打進RCEP市場嗎？為何現在又自我否定？

RCEP對台灣的外貿衝擊，可從兩點評估，一是東協本身的出口市場，二是中國大陸與日本以及日本與南韓的新自貿關係。目前台灣對東協出口的市占率為6.6%，蔡政府推動新南向四年後，市占率僅微升一個百分點；RCEP上路後，台出口東協將面臨更大壓力。日本與中國大陸與日韓的新自貿關係，更令台出口廠商緊張。過去台產品跟日、韓、陸競爭，毛利都只有1%至2%之差；如今RCEP形成，中日韓的關稅優勢，將使台灣出口的產品面臨更大競爭。

面對這外貿新形勢，蔡政府卻用似是而非的說法來淡化RCEP的衝擊。經濟部指台對東協出口已有逾七成零關稅，以電子產品為主，RCEP的關稅影響不大。事實上，剩下的三成出口產品，是以傳統產業為主，衝擊才更可觀。經濟部說，可以協助這些產業赴東協設廠，繞過RCEP的關稅障礙。但這些傳統產業在台灣聘僱了大量員工，若果真要出走設廠，現有勞工勢必失去工作機會，蔡政府能負責嗎？

王美花說，若覺得RCEP這條路不好走，可以爭取其他的路。她口中的「其他的路」是指「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但這條路一樣不好走。在美國退出CPTPP的前身TPP後，台灣在CPTPP已無有力的盟友，而中國大陸已表態有意加入CPTPP，若它果真搶先一步加入CPTPP，台灣加入的阻力勢必高升。若這兩條路都走不通，蔡英文要讓台灣加入區域經貿整合的政見就跳票了，台灣恐將進一步被邊緣化。

白登贏得美國總統大選後，國際政治氛圍已然改變，美國可能從川普的單邊主義回到多邊主義。但蔡政府仍緊抱川普僅剩的餘暉，以台美MOU自我安慰，並誇大美豬開放的重要性，完全是自欺欺人。一味貶抑RCEP，無法掩蓋台灣在經貿整合之路失利的現實，蔡政府若不改弦易轍，台灣外貿之路只會愈走愈窄。

RCEP 台灣 美國總統大選

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