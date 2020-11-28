以防疫之名 駐台陸媒只出不進清空中 兩岸交流倒退20年

圖為新華社與中央人民廣播電台的台灣駐點媒體進行採訪。（本報資料照片）

蔡英文總統正在廢棄當年蔡主委所建構的兩岸政策，大陸媒體赴台駐點採訪正是其中一項。大陸記者得以赴台駐點，是蔡總統當年擔任陸委會主委時，為推動兩岸交流正常化而開放的政策。如今，大陸駐台記者卻正在被政府以防疫 之名逐步清空中。

首批正式赴台駐點的新華社記者范麗青和陳斌華是在2001年2月8日抵台，之後隨著政策逐步放寬，近十年來，正常情況下，一般都會有超過30名大陸新聞從業人員在台灣 駐點採訪。

兩岸媒體赴對方採訪，迄今仍採輪駐形式，一次兩至三個月不等，必要時可申請延期。但今年初新冠肺炎疫情 爆發，中央流行疫情指揮中心在1月底全面禁止大陸人士入境，包括專業交流、商務活動交流也全數被迫中斷。

由於下一批駐點陸記無法如期赴台，原來在台駐點的陸記只能一再延長在台停留時間。目前在台的陸記，都已經在台灣持續停留將近一年。

儘管大陸疫情控制情況早已優於大多數國家，但中央流行疫情指揮中心一直未調整年初單獨針對中國大陸的最嚴入境管制措施。

一些大陸駐台記者或是擔心獨居的年邁父母，或因家人生病，陸續有人撤離，目前還在台灣堅守的大陸記者只剩19人。

據了解，下個月還會有數名大陸記者也將離台，至於暫時仍需續留台灣的大陸記者，多數也承受著長期離家的煎熬。

既然無法恢復正常輪駐，何以不乾脆回去算了？一名駐台陸記說，各單位的領導都希望留守人員能再堅持一下。「現在兩岸關係這麼差，上頭希望能維持住這麼一點點僅有的交流，哪怕是象徵意義的新聞交流。」

對於何以不開放大陸媒體依台灣防疫規定恢復赴台正常輪駐？9月以來，面對媒體多次提問，陸委會都推稱主管機關是文化部，文化部則又將球給丟回，稱此事需要詢問陸委會。

有大陸記者私下表示，如果台灣遲遲不恢復陸媒輪駐，或許明年農曆年前後，在台灣駐點的大陸記者人數就會降至個位數，甚至完全歸零，讓兩岸新聞交流倒退回20年前。

陸委會前副主委趙建民指出，這其實是個弔詭的發展。當年他在陸委會時擴大陸媒赴台駐點，就是希望能讓更多大陸媒體實際來感受台灣社會民主開放的氛圍。趙建民認為，新冠肺炎疫情給了蔡政府一個藉口，可以將兩岸關係逐漸切斷。但他要問的是，切斷了兩岸一切交流之後，對台灣有什麼好處呢？