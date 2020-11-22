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台美經濟對話 選定半導體優先戰略合作

記者張文馨、賴于榛／台北22日電
行政院21日召開台美經濟繁榮夥伴對話記者會，邀請外交部長吳釗燮（左起）、AIT台北辦事處處長酈英傑、政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠一同出席會議，說明美台之間的經濟合作協議。(記者許正宏／攝影)
行政院21日召開台美經濟繁榮夥伴對話記者會，邀請外交部長吳釗燮（左起）、AIT台北辦事處處長酈英傑、政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠一同出席會議，說明美台之間的經濟合作協議。(記者許正宏／攝影)

「台美經濟繁榮夥伴對話」落幕，外交部昨宣布九項事實清單，包含雙方簽署五年效期的合作瞭解備忘錄（MOU）、半導體領域戰略合作為優先項目，以及將展開「科學及技術協定」的談判等；此對話機制未來每年輪流在華府與台北舉辦，但不會取代台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。

台美經濟繁榮夥伴對話美東時間20日上午8時在華府四季酒店登場，美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）和經濟部次長陳正祺舉行實體會議，對話聚焦供應鏈、5G與能源等，開幕式即簽署未來將持續對話的備忘錄。

陳正祺說，經濟對話不是貿易談判，分屬不同平台，主管機關美國國務院和美國貿易代表署（USTR）權責也不同，美台關係深化對貿易談判有正面影響，他不能透露與USTR溝通內容。

行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中昨與經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT／T）處長酈英傑（Brent Christensen）等人舉行記者會，說明台美經濟繁榮夥伴對話的事實清單，包含MOU、經濟合作領域、全球健康安全、科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等。

吳釗燮說，MOU效期是五年，到期後在雙方同意下還可以展延，完全不擔心延續性，因台美當年建立了「全球合作暨訓練架構」（GCTF）合作機制，後續分別經歷政權轉換，合作機制依然延續，且合作範圍越來越廣與茁壯，顯示雙方真心誠意、有意願針對雙邊合作繼續下去。

外交部表示，會後雙方確認「印太地區」應是之後討論的區域焦點之一，包括推動與台灣新南向政策及美國區域戰略目標一致的合作倡議，雙方同意在對話項下成立數個工作小組，討論目前及未來的經濟合作議題。

美國 投資 5G

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