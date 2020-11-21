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美參議員致函譚德塞挺台 批WHO對北京卑躬屈膝

記者張文馨／華盛頓報導
世界衛生組織秘書長譚德塞。（路透）
世界衛生組織秘書長譚德塞。（路透）

美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）等人致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），對台灣無法參加9日到14日的世界衛生今年度第二次大會感到失望，並指WHO的首要任務是協調所有可用資源對抗疫情，不是對北京的不合理要求卑躬屈膝。

聯名信中表示，新冠肺炎肆虐全球，超過百萬人喪命，且讓全球經濟遭受長期破壞，台灣在控制疫情爆發上，普遍受到認可，應該作為世界其他國家的榜樣；台灣持續保持國內感染零增加的紀錄，且慷慨捐助個人醫療防護裝備和醫療用品與技術。

聯名信表示，台灣的成就和對全球公衛的貢獻無庸置疑，WHO持續因為北京壓力，排除台灣參與世界衛生大會（WHA），這是將單一會員的政治目的置於全球健康之上。讓台灣在未來有意義參與世界衛生組織的活動，將有助台灣的公衛專家有機會分享他們最佳的經驗，協助全球應對疫情大流行。

聯名信表示，協調所有可用資源去回應當前的大流行，應該是WHO首要任務，不是對北京不適當且不合理的要求卑躬屈膝。

聯名信提到，中國大陸在武漢爆發新冠疫情之初，對WHO和全世界都不夠透明，狀況很清楚，北京透過WHO利用其「一個中國」原則，讓民主台灣無法對疫情大流行和其他公衛挑戰作出貢獻。

聯名信批評，WHO若持續否認台灣的觀察員地位，將無法履行其「為全球人民建立更美好、更健康的未來」使命，作為對抗疫情的領導者，台灣的貢獻比起以往更顯重要，強烈敦促WHO邀請台灣有意義參與未來的各種會議。

這封聯名信由魯比歐、默克利（Jeff Merkley）、克魯茲（Ted Cruz）、馬基（Edward Markey）和布朗（Sherrod Brown）等跨黨派參議員在20日共同署名發出，寄給譚德塞。

台灣 WHO 疫情

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