蔡英文通話白登？外交部：目前沒安排

蔡英文總統。（記者余承翰／攝影）

美國總統大選 揭曉，白宮面臨政權輪替。國民黨立委李德維昨天質詢，是否安排美國總統當選人白登 與蔡英文總統通話？外交部次長曾厚仁表示，目前沒有安排；外界關心美豬牛政策是否有變化，曾厚仁則說，已經宣布的政策，不會因為美國行政部門輪替有所改變。

駐美代表蕭美琴日前致電白登的外交政策顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken），代表台灣 政府祝賀白登及賀錦麗勝選。李德維詢問，蕭美琴致電布林肯，代表台灣祝賀，內容談了什麼？曾厚仁說，蕭美琴與美國很多政界的人有認識及私交，蕭與布林肯很熟，談的範圍很廣。

李德維又問，這次會安排蔡總統致電給白登嗎？機率是多少？曾厚仁說，目前沒有安排。

外交部次長曾厚仁16日出席立法院外交及國防委員會報告「美國大選後台美經貿關係之走向」，專案報告並備質詢。（記者黃義書／攝影）

台美問題 外長政次不同調

另外，國民黨立委曾銘宗毅先後詢問台美相關問題，如川普政府卸任前，宣布龐培歐訪台，政府歡不歡迎？川普下台前宣布與中華民國建交，外交部的態度如何？又若美軍艦欲停靠台港口？曾厚仁皆回答「沒有理由拒絕啊！」、「很好啊，有什麼不好呢」、「美國政府跟台灣建交，這個不好嗎？這還是大院決議要我們做的。」

據中國時報報導，曾厚仁對台美相關議題，無一不說好，令曾銘宗覺得思慮不周。曾銘宗說，他的提問都是具有高度象徵意義的重大外交事件，台美能提升關係甚至建交，當然是正面，但曾厚仁回答時，應注意到台美關係也牽動兩岸關係，他沒考慮到可能的後遺症。

外交部稍後針對政次的談話，發布新聞稿表示，有關邀請美國總統川普、國務卿龐培歐卸任前訪台或美國軍艦靠港等假設性議題，「外交部目前並沒有相關規畫，也未曾與美方就這些事項進行討論。」

蔡致電友台眾議員致謝

此外，總統府發言人張惇涵昨天表示，蔡總統於昨天上午在總統府內與美國聯邦眾議院外交委員會主席、民主黨籍眾議員安格爾（Eliot Engel）越洋通話，誠摯感謝安格爾長年推動多項友台法案及多次為台灣仗義執言，對於民主台灣表達的堅定支持，雖然安格爾未在黨內初選中勝出，任期即將屆滿，但是蔡總統相信，誠如安格爾過去所說，台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由，台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。

雙方通話時間約莫十分鐘，國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話。