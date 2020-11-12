外媒指韋德齊收台灣錢 外交部：陸戰狼外交的惡意炒作

捷克共和國參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。(記者徐偉真／攝影)

外國媒體報導，捷克共和國參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）收受台灣 400萬美元 ，因此8月底訪問台灣；外交部今天表示，最早放出這則假消息的瑞士公司，與中共統戰團體關係密切，透過假消息企圖對捷克社會進行影響力操作，這再次證明中國 採取「戰狼外交」的惡意炒作，已引起歐洲社會的普遍關切。

外國媒體「時事」（Aktuálně）11日報導，瑞士顧問公司RefinSol經理溫克勒（Michael Winkler）及助理摩塞斯（Robert J. Mojzes）日前陸續以電郵向「時事」編輯部爆料，指韋德齊收台灣提供的400萬美元，因此才有上次的訪台，這筆錢也將用於韋德齊參加2023年的捷克總統選舉。

時事報導指出，經過時事追查發現，溫克勒及摩塞斯也經營「歐亞時報社」的新聞網站EurAsia Info，溫克勒曾撰寫評論稱讚中國國家主席習近平及「一帶一路」等中共政策。

外交部表示，謠傳韋德齊是因為接受台灣400萬美元捐贈，才在8月底率團訪台的消息，是純屬抹黑造謠的假消息，經捷克當地媒體的查證，最早放出這則假消息的瑞士公司，與中共統戰團體關係密切，透過假消息企圖對捷克社會進行影響力操作，侵蝕捷克的民主社會運作；這再次證明中國採取「戰狼外交」的惡意炒作，已引起歐洲社會的普遍關切，呼籲外界不要受騙。

外交部表示，台灣和捷克是理念相近夥伴，捷克參議院在今年10月進行改選，韋德齊11月11日獲得絕大多數捷克參議員投票支持，成功連任參院議長，再次彰顯捷克民主運作的堅強韌性，外交部已於第一時間透過駐捷克代表柯良叡向韋德齊表達台灣政府的祝賀，未來將持續推動台捷全面性民主夥伴關係向前發展。