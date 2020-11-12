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台美經濟對話 蔡英文：是產業界機會

台灣新聞組╱台北12日電
蔡英文總統11日出席「2020能源願景高峰論壇」致詞時，強調「台美經濟繁榮夥伴對話」象徵台美關係的進步。(記者潘俊宏／攝影)
蔡英文總統11日出席「2020能源願景高峰論壇」致詞時，強調「台美經濟繁榮夥伴對話」象徵台美關係的進步。(記者潘俊宏／攝影)

台美共同宣布首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，蔡英文總統昨天兩度強調，這象徵台美關係的進步。她昨天下午出席第74屆工業節慶祝大會再次提及，台美經濟繁榮對話除是台美關係進展，也是產業界的機會。

對於台美對話可能觸及的內容，經濟部長王美花表示，目前主題包括醫療、科技與技術、供應鏈、能源等，議題很廣，這些相關的部會包括國發會、科技部、教育部、財政部等，都會同步進行視訊會議。

媒體詢問，雙方是否會觸及美豬議題？王美花表示，「我們對話是跟國務院，談的就是繁榮經濟的對話，會著重在整個戰略性的經濟議題上」，如同美國國務卿龐培歐所說，這是讓台灣更強大、讓台美關係更好，這是一個非常好的方向。

媒體追問，白登上任後，這樣的對話還會常態化嗎？王美花表示，台美是一個非常好的夥伴關係，兩黨也對台美持續深化非常支持，應該很樂觀看待未來台美之間持續。

據了解，經濟部不僅帶隊赴華府參與對話，也是對話內容的主要磋商者，這次目標是簽定未來定期對話的MOU，這項對話未來將是美台戰略層面合作對話平台，跟TIFA磋商貿易談判的性質有所不同，未來也會兩線並進。

是否會爭取TIFA（台美貿易暨投資架構協定）復談？王美花說，「TIFA本身就會是我們本來跟美方會爭取持續進行的，我們都會持續來推動」。

國發會也會參與這場對話，至於會中是否會談及台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），他說，議程上沒有設定BTA，但開會過程是否會討論，到時候才知道。

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