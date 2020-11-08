兩岸無人機較勁 美售台MQ-9B精準攻擊

美方售台四架MQ-9B無人機，引發兩岸無人機戰力隔空較勁。（路透）

美國 宣布對台軍售四架MQ-9B無人機，最大續航力48小時，連同相關操控、偵察系統，總價2億4300萬美元。央視軍事微信 公眾號隨即發布一則短影音，展示大陸戰鬥直升機如何在無人機導引下跨海打擊。

這次美方售台的是四架MQ-9B及兩套地面指揮系統，MQ-9B可長時間在目標區上空盤旋，監視敵人動向，將資訊回傳，讓台方派出其他兵力攻擊。

許多軍事迷樂觀認為，無人機是戰場的未來，適合用於沒有強大防空能力的對手，空優屬於台方戰場；或在戰爭爆發前，長時間監控潛在敵人動態。

陸翼龍10 可攜多種彈藥

美售台四架MQ-9B無人機後，兩岸無人機戰力隔空較勁。央視發布的這則1分22秒短影音顯示，演習是在中國大陸江蘇省北部一處野戰起降場展開，首先由無人機升空奔赴作戰地域，在數千公尺高度對目標海域偵察搜索。捕獲目標後，無人機地面站迅速呼叫戰鬥直升機奔赴作戰地域實施火力打擊，在高空無人機導引下，直升機發射飛彈精準命中海上預設靶標。

「環球時報」曾引述大陸專家觀點指出，台灣 引進的MQ-9B無人機性能不算先進，大陸最新型「翼龍10」大型無人機可攜帶多種彈藥和偵察設備，屬於全球軍用無人機的第一梯隊，足以與美國MQ-9B一爭長短，飛行速度更勝一籌。