陳水扁：2001年白登訪台 主張台灣前途由台灣人民決定

前總統陳水扁今天在臉書貼文談美國總統候選人白登。(翻攝陳水扁臉書)

美國總統大選 雖仍在開票，白登 有領先之勢。前總統陳水扁今天在臉書談白登，提及2001年白登訪台時和他談到台灣 的前途，白登堅決主張要由台灣人民來決定。

陳水扁今天在臉書以「白登:台灣前途由台灣人民來決定」為題，提到2001年8月6日，當時擔任美國聯邦參議院外交委會主席的白登率領包括民主、共和兩黨的聯邦參議員訪華團到總統府晉見他，那不只是白登擔任聯邦參議員36年以來第一次訪問台灣，也是台美斷交第二度由美國參議院外委會主席率團來訪

陳水扁表示，2001年白登對他強調，他們此行帶來的是美國國會對台灣堅定的支持以及美國在「台灣關係法」下應有的立場；「他認為，阿扁在解決兩岸問題所採取的立場非常真誠，對總統以耐心理性、以和平方式尋求兩岸關係的改善，也給與極高的評價。」，對於台灣的前途，白登堅決主張要由台灣人民來決定。

扁另提及，2000年3月18日，他當選總統當天，白登就在美國參議院以「台灣和平民主革命」為題發表賀詞，在賀詞中認為擔任台北市長時的他即有決心改善與中國的關係。他當台北市長訪美時也曾與白登相談甚歡。