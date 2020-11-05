若白登當選 胡志強：北京會先觀察美國如何出牌

前外交部長胡志強。(本報資料照片)

美國 大選等待揭曉，曾任駐美代表與外交部長的胡志強昨日指出，如果是白登當選，北京 會先觀察白登如何出牌，美國對華政策將如何改變？但若川普連任，他一再踩紅線，在主權議題上挑戰北京，北京未必能忍下去。

台北中國時報報導，胡志強表示，在美國投票日之前，陸方極盡克制，不願在台海製造事端，儘管美軍在10月下旬一度證實電偵機飛越台灣 北部上空，北京亦能克制、悄無動靜。但大選結束後，川普若再踩紅線，北京未必能容忍，這是危險所在。

胡志強指出，川普打反中牌，與民進黨意識形態相符，拉抬蔡英文年初選情，年底則拉抬自己選情，並激化兩岸對立氣氛，一旦兩岸有事，川普絕對不會派軍隊來，美國只會把台灣變成「刺蝟」，「一旦有危險，自己做防衛」。

政治大學外交系副教授吳崇涵投書本報系聯合報指出，在兩岸問題上，白登與川普的策略相去不遠。美國對兩岸政策仍會依循從1954年艾森豪總統開始的「戰略模糊」，意即美國不會支持台灣獨立或破壞一法三公報多年來的主張。

吳崇涵分析，其實戰略模糊的涵義，就是美國在對台海問題上產生「雙重嚇阻」的效果。第一重嚇阻是美方嚴正警告北京切勿對台使用武力。第二重嚇阻是告訴台灣，美國不支持台獨及其所引發的軍事衝突。美國並不會將戰略模糊轉向戰略清晰，因為太過明確的對台戰略保證，將迫使該區域其他主要大國效仿並作出捍衛台灣的類似聲明。

如果轉為戰略清晰，美國必須加強在東亞的軍事開支，以應付任何突發緊急情況。日本、澳洲和印度也會相繼被迫與台灣在安全與外交上合作。如此一來，勢必增加此區域的不穩定性，台海和南海更可能會成為火藥庫。因此無論誰當選下一任美國總統，並不會輕易地改變戰略模糊。