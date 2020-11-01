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美大選在即 蔡英文召開國安會議：爭取美跨黨派挺台

台灣新聞組／台北1日電
蔡英文總統召開國安高層會議，就北京軍事威脅與區域安全、持續深化台美關係、穩定兩岸關係、國內政經穩定及安全、未來經濟發展等五個面向做出裁示。（圖：總統府提供）
蔡英文總統召開國安高層會議，就北京軍事威脅與區域安全、持續深化台美關係、穩定兩岸關係、國內政經穩定及安全、未來經濟發展等五個面向做出裁示。（圖：總統府提供）

針對美國總統大選結果可能影響台美關係未來發展，蔡英文總統昨召開國安高層會議，就如何深化台美、穩定兩岸關係進行討論，她表示，台美關係是外交工作的重中之重，無論選舉結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是推動台美關係發展的首要目標。

昨天國安高層會議針對中國軍事威脅與區域安全、持續深化台美關係、穩定兩岸關係、國內政經穩定及安全、未來經濟發展等五個面向進行討論。

蔡英文表示，面對全新情勢的可能挑戰，政府會在堅守捍衛民主自由價值的原則下，繼續深化鞏固台美關係，堅定維護台海和平穩定，政府有信心因應各種不同情況。她並指示國安會、外交部、駐美代表處要持續加強對美外交工作，包括相關情勢發展的有效掌握、美國朝野各界對台支持的爭取等。

相關人士表示，昨天的國安高層會議，不光因應美國大選，還有針對中共五中全會。以往會議召開前，中共會大張旗鼓地宣傳，但這次不但低調舉行，會後也不若過去鋪陳人事布局。與會者中有人指出，中共這種迥異於過去的作法，顯見也在為美國大選結果因應準備。

針對近來共軍頻頻擾台，蔡英文表示，維持兩岸關係穩定，是兩岸共同的利益，兩岸應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。

對於中共近來文攻武嚇不斷，擔心有更多境外勢力滲透，甚至結合幫派分子影響社會穩定，蔡英文指示警政、海巡加強戒備。警政署在前晚下令所屬單位開設聯合指揮所，就恐怖攻擊或重大人為危安事件應變；海巡署則指出，針對近日大陸漁船、抽砂船越界，除加強巡邏密度及查緝，也將視情況成立應變中心。

總統府發言人張惇涵在會後記者會表示，有鑒於近期國際情勢的重大發展，蔡總統在上個月已指示國安會組成專案小組，就相關情勢的可能發展進行持續掌握及分析研判，預為因應部署。

蔡英文也指示財經部會特別注意美選後金融市場及經濟情勢變化，重大投資計畫及基建計畫加速推動，也要落實召開「台美經濟對話」，爭取恢復「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）商談，及開啟「台美雙邊貿易協定」（BTA）諮商。

美國 蔡英文 中共

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