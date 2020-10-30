黑白集／中天與萊豬 蔡政府賭運氣或試民氣？

美國萊豬進口案，成了蔡政府的考驗。圖為國民黨團在立法院「反萊豬」。(記者葉信菉／攝影)

今年對全球多數人都不是順利的一年，唯獨蔡英文 總統例外。她帶領民進黨從慘敗翻身，擠下賴清德，並高票連任。新冠肺炎橫掃全球，獨台灣 災情輕微，她被時代雜誌選入年度百大人物。蔡政府的好運勢不可擋，但最近發生的事，似也暴露其好運牌漸漸失靈。

最近的中天換照案與美國 萊豬進口案，都構成了考驗。根據親綠的台灣民意基金會民調，超過半數的受訪者反對撤照中天，比贊成者高出兩成，有三分之二民眾不相信NCC的獨立性。綠營民代更暗指，蘇貞昌就是力拔中天的主謀。

萊豬方面，包括台南市長黃偉哲在內的多位地方首長，都堅持肉品萊克多巴胺必須「零檢出」；衛福部卻悍然表示，與中央規定不合就直接失效。綠委林淑芬要求校園伙食不得使用含萊劑肉品，一度得到黨同志連署支持；不料突然受到壓力撤簽，提案化為泡影。近日連新冠檢體都搞烏龍，難看之至！

蔡英文和蘇貞昌顯然相信，輿論仍在控制中，對手又積弱不振，美中爭霸更讓自己不斷撿到槍。為了進一步壓制異聲，站穩仇中擁美第一線，所以不顧社會大眾乃至黨內同志質疑，這一把仍要賭一下。

大內宣與黨機器，未必是無往不利的無限卡。蔡政府的運氣固然奇佳，但民眾的耐性一旦用光，執政者的好運也會用光。(轉載自聯合報)