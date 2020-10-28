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新聞評論／美硬塞魚叉 中科院硬吞苦水

記者洪哲政
國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億元，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規劃在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。（軍聞社）
國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億元，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規劃在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。（軍聞社）

美方宣布售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，附掛的400枚RGM-84L-4 Block II型魚叉飛彈，其實與台方過去長期採購的空射、艦射魚叉飛彈型號相同，海、空軍略估現已有150枚以上同型飛彈。但與過去不同，在於美方藉此開放軍規GPS導航，讓飛彈導航精度大增，具備所謂「濱海壓制模式」，能遠距針對沿岸、甚至港內的艦船目標進行攻擊。防衛性的反艦飛彈，實則成為攻勢性質濃厚的攻陸飛彈。

國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億台幣，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規畫在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。如今再加入100套美製陸基反艦飛彈，外界懷疑將排擠國造飛彈量產計畫，實際上部分預算包括機動飛彈車一案部分預算，已因此案需延遲執行。

儘管此案建案時「插隊」態勢明顯，美方「硬塞」傳聞不斷，甚至傳此案是美方直接訴諸層峰，跳過軍方由外交系統介入主導採購，「政治軍購」色彩明顯，但採購飛彈對戰備帶來的「附帶效益」，略為轉移此案不合理的焦點。

美售台的魚叉飛彈型號，原廠公布射程為「67浬以上」，一般推算是124公里，射程與海軍主力國造陸基或海基雄二反艦飛彈類同，雄三射程更優於魚叉；但唯二不同者，就是雄二、雄三的GPS導航是商規，精度不足，而且抗干擾與過濾水面雜波度性能有限。面對美方質疑，中科院始終未對外作出辯駁。

美方此次售台岸置飛彈系統，關鍵在於購案中25輛雷達車對當面沿岸目標呈現的精細程度，在取得軍規GPS優勢下，射控系統在「攻陸」性能上如何運作，部署台灣後美方對此是否會有干預或控管，是外界最需關注的焦點。

按軍方構想，台擁有魚叉與雄二兩個系統，彈種「有近的，又有遠的」、「有甲類精準，又有乙類精準」，未來共同服勤，相互搭配，不會相互阻滯，還能增加共軍反制難度；且評估單價成本效益，採購數量增加，將可降低單價，外購也不需科研預算。高層也曾允諾，採購魚叉不影響國造反艦飛彈現有量產計畫。只是反艦飛彈系統數量大增，海軍有沒有這麼多官兵支應操作人力，必須未雨綢繆。

預算 台灣 共軍

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