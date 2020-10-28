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白登當選啟動美台貿易談判？ 美學者：難斷言

記者張文馨／華盛頓報導
民主黨總統候選人白登。（路透）
民主黨總統候選人白登。（路透）

美國駐港澳總領事、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深客座顧問唐偉康（Kurt Tong）27日表示，關切台海緊張情勢，在疫情大流行之後的供應鏈競爭，是美國也是台灣的機會，有助美台強化雙邊關係；若民主黨總統候選人白登當選總統，很難說將多快與台灣開啟貿易談判。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說，處理氣候變遷，是白登競選總統的重要政見，勢必也會在選後成為優先施政項目；在需要與中國大陸合作的狀況下，推測中方可能藉此在台灣和科技領域，對美施加巨大壓力，白登政府可能因為國內外壓力考量，抑制與台灣擴大貿易關係的可能發展。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）27日舉辦美台經濟發展前景的線上研討會；這場美台經濟發展研討會，與目前的美中及兩岸局勢息息相關。

唐偉康表示，過去幾年來，在台灣大選期間，中國大陸的一些挑釁和煽動的行為，並不合適；美國對此的邏輯就是重申美國政府根據台灣關係法所做的承諾，並與台灣討論，台灣需要何種能力強化防衛能量，維持和平現狀，最終導致了更多軍售案。

韓儒伯談到台海現狀也說，中國大陸採取了許多片面改變現狀的行動，目前美中關係也處在緊張高點，無論是現任總統川普連任或民主黨的白登當選，美國政府必將尋求放鬆與中國大陸的緊張關係，但美國政府應持續加強台灣的威懾能力，例如美國國務院近日批准幾筆對台軍售項目。

另外，韓儒伯說，雖然中華民國總統蔡英文日前宣布解禁美國豬肉與牛肉進口台灣，但問題仍在，因台灣內部有消費者和反對黨國民黨仍在努力，讓蔡英文收回成命。

韓儒伯也提到其他可能引發貿易障礙的領域，包括台灣對金融服務的嚴格管制，以及外國藥品准入台灣與藥價的問題，都是貿易談判的重要議題。

美中台角力不斷，美國國務院21日和26日接連批准售台增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）、F-16新式偵照莢艙（MS110）與100套岸置魚叉反艦飛彈系統，總價達41.8億美元。

中國外交部26日宣布制裁參與對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業，27日再度表示，中方將採取正當必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。

中國外交部發言人汪文斌表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，特別是817公報的規定，干涉中國內政，嚴重損害中國的主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定；敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計畫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害，且中國將採取正當必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。

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