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共機接連挑釁 陸委會：退讓不會帶來和平

記者呂佳蓉／台北24日電
針對中共持續加大對台打壓與恫嚇，陸委會主委陳明通表示，示弱、退讓不會帶來和平。（本報資料照片）
針對中共持續加大對台打壓與恫嚇，陸委會主委陳明通表示，示弱、退讓不會帶來和平。（本報資料照片）

陸委會主委陳明通昨表示，示弱、退讓不會帶來和平，中共持續加大對台打壓與恫嚇，台灣採取必要防禦作為，不冒進求戰、也絕不輕言放棄和平。美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福說，美台有重要歷史脈絡關係，加上台灣持續生存與獨立對美有利，台灣別擔心被美國拋棄。

陳明通昨出席「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，致詞時表示，共機今年多次跨越海峽中線挑釁，嚴重破壞台海現狀及兩岸長期維繫互不侵犯、相互克制的和平默契，升高區域緊張。台海和平與區域繁榮安全緊密相關，台方呼籲「價值同盟」國家，應與台灣共同捍衛民主自由的重要防線。

薛瑞福透過預錄方式在研討會中表示，如果台灣遭中共併吞，太平洋就會變成共軍前線，將會讓自由世界蒙受巨大損失。他的工作是讓中共解放軍知道，對台採取行動，代價會非常高，並將台灣比喻為現代富爾達缺口，台灣的安全就是大家的安全。

富爾達位於德國中部，在冷戰時期為東德與西德的邊界，當時認為，如果美國與同盟國失去富達爾缺口，就無法保護整個西歐。

美國前副國務卿史坦伯格昨在同一場研討會上表示，美國對台灣的承諾不止是「台灣關係法」或「台北法案」，而是這些論述展現美台關係命運是連結的。他說，北京有責任讓鄰國相信，其崛起是和平的，沒有要犧牲他人而達到自身目標。他指出，北京要與台灣進行更有建設性的對話，而非脅迫台灣。

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