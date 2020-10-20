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「別讓美國誤會我們反美」…馬英九倡議：歡迎美豬、反對萊豬

記者劉宛琳／台北20日電
前總統馬英九主張「歡迎美豬，反對萊豬」。（記者劉宛琳／攝影）
前總統馬英九主張「歡迎美豬，反對萊豬」。（記者劉宛琳／攝影）

蔡政府準備開放含萊克多巴胺的美豬牛進口引發爭議，前總統馬英九昨晚建議，立法院可以發動「歡迎美豬，反對萊豬」的活動，讓它成為台灣人民的呼聲，別讓美國誤會我們反美，「我們只是反對萊豬」。

馬英九基金會昨晚舉辦「美豬『萊』不『萊』誰說了算？」奔騰講堂，邀請農委會前主委陳保基、食藥署前署長康照洲及國民黨立委蔣萬安出席談美豬食安議題。馬英九沒有致詞，僅在台下當觀眾，但在最後發問時舉手說：「我忍無可忍了」，提議立法院應舉辦「歡迎美豬，反對萊豬」的活動。

馬英九強調，既然現在美國大部分的豬已不是萊豬（萊豬只占22%），那就賣給台灣不是萊豬的美豬就好了。馬說完後，還拍了一下隔壁的蔣萬安說：「全看你了！」引發台下一陣笑聲。

陳保基指出，2012年美國養豬使用萊克多巴胺約估70%，2019年使用萊劑的豬頭數只有22%，「這才真的是時空背景大不同呀！」既然如此，為什麼在這種情況下要開放萊豬，到底蔡政府對美經貿談判得到甚麼利益，要冒這麼大的風險進口萊豬和30月齡以上美牛，「時空背景不同就可以掩蓋一切錯誤的決策？」

蔣萬安則質疑蔡政府委託成功大學教授李俊璋做的報告，經費僅9萬9999元台幣，不到10萬元，明顯就是要規避公開招標，而且這份報告的內容都是「推估」，推估的基礎是根據2012年的CODEX報告，當然備受質疑。而在2015年教授王文心針對萊克多巴胺所做的報告登上國際權威雜誌，證實吃多了會讓人體泌尿系統結石，政府卻不採納，「去委託一個自己人來做風險評估報告」。

蔣萬安也批評，政府僅標示萊豬產地，能分別是否有含萊劑嗎？在搞不清楚的情況下，民眾有疑慮寧願改變飲食習慣，不吃豬肉，反而是傷害台灣豬農。

馬英九 台灣 美國

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