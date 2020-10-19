陸東南部署東風17 專家：非單純劍指台灣 另有目的

圖為東風17導彈 。(本報資料照片)

港媒南華早報引述共軍 消息人士披露，共軍在東南沿海部署東風17超高音速彈道飛彈 ，引發攻台聯想。台灣 專家學者分析，此舉應是針對美國部署在亞洲盟邦國家的美軍基地。

國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲接受中央社記者採訪時分析，東風17的確有攻台能力，但東風17射程更長，若單純劍指台灣，「多出來的射程就浪費掉了」。

他認為，以東風17的射程與飛行特性為依據，研判共軍此波部署，應是以打擊美軍基地及航艦戰鬥群為主，用以執行「反介入／區域拒止」（Anti-Access／Area Denial，A2／AD）戰略，特別是當台海發生衝突時，可對台進行「圍點打援」的戰術，意即「圍住台灣，打擊來援的美軍」。

解放軍專家亓樂義接受中央社採訪時則指出，東風11、東風15的射程雖不如東風17，但因是彈道飛彈，發射時先上升至外太空後再進入大氣層，讓台灣山脈形成的屏障無法發揮作用，用在對台攻擊已足夠，研判未來仍會是共軍對台的主要武器。

蘇紫雲表示，東風17去年才剛服役，目前數量有限，預估現在仍不超過100枚，未來不排除逐年增加部署；他研判五年內，美方的軍規雷射技術發展將讓攔截這類飛彈的成本顯著降低，台灣的中山科學研究院目前也積極投入雷射防空系統的研發。