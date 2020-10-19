我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

陸東南部署東風17 專家：非單純劍指台灣 另有目的

台灣新聞組／台北19日電
圖為東風17導彈 。(本報資料照片)
圖為東風17導彈 。(本報資料照片)

港媒南華早報引述共軍消息人士披露，共軍在東南沿海部署東風17超高音速彈道飛彈，引發攻台聯想。台灣專家學者分析，此舉應是針對美國部署在亞洲盟邦國家的美軍基地。

國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲接受中央社記者採訪時分析，東風17的確有攻台能力，但東風17射程更長，若單純劍指台灣，「多出來的射程就浪費掉了」。

他認為，以東風17的射程與飛行特性為依據，研判共軍此波部署，應是以打擊美軍基地及航艦戰鬥群為主，用以執行「反介入／區域拒止」（Anti-Access／Area Denial，A2／AD）戰略，特別是當台海發生衝突時，可對台進行「圍點打援」的戰術，意即「圍住台灣，打擊來援的美軍」。

解放軍專家亓樂義接受中央社採訪時則指出，東風11、東風15的射程雖不如東風17，但因是彈道飛彈，發射時先上升至外太空後再進入大氣層，讓台灣山脈形成的屏障無法發揮作用，用在對台攻擊已足夠，研判未來仍會是共軍對台的主要武器。

蘇紫雲表示，東風17去年才剛服役，目前數量有限，預估現在仍不超過100枚，未來不排除逐年增加部署；他研判五年內，美方的軍規雷射技術發展將讓攔截這類飛彈的成本顯著降低，台灣的中山科學研究院目前也積極投入雷射防空系統的研發。

台灣 共軍 彈道飛彈

上一則

擋萊豬 藍揚言倒閣 民眾黨、時代力量都不挺…

下一則

觀察站／順時中到罵時中 陳時中冤枉嗎？

延伸閱讀

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效
共軍東南沿海部署東風17 專家：威嚇美軍基地

共軍東南沿海部署東風17 專家：威嚇美軍基地
金正恩轉性含淚向人民道歉 專家：他又在學祖父金日成

金正恩轉性含淚向人民道歉 專家：他又在學祖父金日成
專家：北京對台軍事威嚇 美或「圍魏救趙」

專家：北京對台軍事威嚇 美或「圍魏救趙」

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次