我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

武嚇台灣！大陸東南部署東風17 台國防部：充分掌握

台灣新聞組／綜合19日電
南華早報報導，中國大陸東南沿岸的飛彈基地已升級，配備先進的「東風17」超音速飛彈。（取材自央視）
南華早報報導，中國大陸東南沿岸的飛彈基地已升級，配備先進的「東風17」超音速飛彈。（取材自央視）

南華早報報導，根據中共軍方消息人士，中國大陸東南沿岸的飛彈基地已升級，配備先進的「東風17」超音速飛彈，同時，人民解放軍持續進行一系列演習，目的是對台灣施壓；台北國防部昨簡短表示，有關共軍相關兵力部署與軍事動態，國軍聯合情監偵作為，都有充分掌握，並適切應處。

中共軍方消息人士說，北京已加強東南沿海的軍事化，為可能入侵台灣做準備。

消息人士說，「東風17」超音速飛彈將逐漸取代已在東南沿海地區部署幾十年的東風11和東風15飛彈。東風17射程最遠達2500公里，且更精準。

射程擴及美軍基地

據衛星畫面，福建省和廣東省的陸戰隊和火箭部隊基地近年都已擴建。

根據維基百科，東風17是一款高超音速武器，被認為是中國戰略武器的一環。複雜的飛行軌跡使得對東風17的攔截變得非常困難，增加了其打擊目標的成功率。由於彈頭形狀改進，彈頭載荷減少，使得東風17射程大增，其打擊目標是對方重要防空系統等高價值目標。

東風17將解放軍在東南沿海地區的飛彈射程從台海擴及日本橫須賀美國軍事基地。儘管主要目標在於威懾台獨，但萬一北京決定武統台灣，東風17可用於阻止美國航母戰鬥群可能的介入。

還部署S400防空系統

加拿大軍事雜誌「漢和防務評論」創辦人平可夫說，從衛星空照圖可以發現，部署在福建、浙江省的海軍陸戰隊以及火箭軍基地持續在擴大。解放軍還部署了俄國製S400防空飛彈系統，可偵測並擊落600公里外的飛彈、無人機和戰鬥機，用以防禦台灣空軍的攻擊。他表示，S400的雷達系統非常先進，能夠涵蓋整個台灣，只要台灣軍機一起飛就可將其擊落。

平可夫說，中方還部署了20個空軍旅在沿海地區，部分單位擁有大陸首架匿蹤戰機殲20。習近平上任後不斷擴編的解放軍海軍陸戰隊，13旅中有10旅部署在東南沿海。北京消息人士說，解放軍海軍陸戰隊總部2017年起就設在廣東潮州，一旦對高雄的海軍基地發動攻勢將扮演關鍵角色。

台灣 北京 共軍

上一則

觀察站／順時中到罵時中 陳時中冤枉嗎？

下一則

駐斐大陸外交官闖台方會場動粗 台外交部:研議提告

延伸閱讀

解放軍對台主力誓師片曝光 標語「打馬賽克」引猜測

解放軍對台主力誓師片曝光 標語「打馬賽克」引猜測
台軍購結餘款 還有2000億在美軍口袋

台軍購結餘款 還有2000億在美軍口袋
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
解放軍搶灘演習 無人武器受矚

解放軍搶灘演習 無人武器受矚

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次