武嚇台灣！大陸東南部署東風17 台國防部：充分掌握

南華早報報導，中國大陸東南沿岸的飛彈基地已升級，配備先進的「東風17」超音速飛彈。（取材自央視）

南華早報報導，根據中共軍 方消息人士，中國大陸東南沿岸的飛彈基地已升級，配備先進的「東風17」超音速飛彈，同時，人民解放軍持續進行一系列演習，目的是對台灣 施壓；台北國防部昨簡短表示，有關共軍相關兵力部署與軍事動態，國軍聯合情監偵作為，都有充分掌握，並適切應處。

中共軍方消息人士說，北京 已加強東南沿海的軍事化，為可能入侵台灣做準備。

消息人士說，「東風17」超音速飛彈將逐漸取代已在東南沿海地區部署幾十年的東風11和東風15飛彈。東風17射程最遠達2500公里，且更精準。

射程擴及美軍基地

據衛星畫面，福建省和廣東省的陸戰隊和火箭部隊基地近年都已擴建。

根據維基百科，東風17是一款高超音速武器，被認為是中國戰略武器的一環。複雜的飛行軌跡使得對東風17的攔截變得非常困難，增加了其打擊目標的成功率。由於彈頭形狀改進，彈頭載荷減少，使得東風17射程大增，其打擊目標是對方重要防空系統等高價值目標。

東風17將解放軍在東南沿海地區的飛彈射程從台海擴及日本橫須賀美國軍事基地。儘管主要目標在於威懾台獨，但萬一北京決定武統台灣，東風17可用於阻止美國航母戰鬥群可能的介入。

還部署S400防空系統

加拿大軍事雜誌「漢和防務評論」創辦人平可夫說，從衛星空照圖可以發現，部署在福建、浙江省的海軍陸戰隊以及火箭軍基地持續在擴大。解放軍還部署了俄國製S400防空飛彈系統，可偵測並擊落600公里外的飛彈、無人機和戰鬥機，用以防禦台灣空軍的攻擊。他表示，S400的雷達系統非常先進，能夠涵蓋整個台灣，只要台灣軍機一起飛就可將其擊落。

平可夫說，中方還部署了20個空軍旅在沿海地區，部分單位擁有大陸首架匿蹤戰機殲20。習近平上任後不斷擴編的解放軍海軍陸戰隊，13旅中有10旅部署在東南沿海。北京消息人士說，解放軍海軍陸戰隊總部2017年起就設在廣東潮州，一旦對高雄的海軍基地發動攻勢將扮演關鍵角色。